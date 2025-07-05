「又大又美」過關…富豪、化石燃料、晶片製造業 大贏家

美國聯邦眾議院七月三日通過「又大又美法案」後，資誠美國業務負責人蘇宥人分析，稅改法案對台灣企業在美投資、設廠、研發及參與新興產業提供多項稅務優惠，有助於降低成本、提升競爭力，而擁有美國籍、稅務居民身分的台灣人，也無須擔心自二○二六年起美國稅負顯著增加，甚至有新增的節稅措施可善加利用。

2025-07-05 00:58