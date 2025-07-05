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「又大又美」過關…富豪、化石燃料、晶片製造業 大贏家
美國總統川普力推的「又大又美法案」三日在國會通過，自然會產生「贏家」和「輸家」。贏家包括化石燃料業者、晶片製造商、電信與太空產業及富豪；輸家則涵蓋再生能源、電動車、人工智慧（ＡＩ）科技業者及低所得民眾。
綜合外媒報導，該法案會影響廣泛產業。因此得利的贏家，包括化石燃料業者等，該法案強制要求當局出租阿拉斯加、墨西哥灣及西部各州的公共土地與聯邦水域，並恢復較低的權利金，也讓煤炭、石油及天然氣等產業獲得租稅抵減優惠，同時擴大對碳捕捉並用於開採更多石油計畫的補貼。
晶片製造商也受惠，在美國動土新建工廠的半導體製造商租稅抵稅優惠，從百分之廿五提高至百分之卅五，作為聯邦政府提振國內晶片生產的一環，但符合優惠的計畫必須在明年底前展開。
電信與太空業者同樣得利。該法案將標準廣泛的無線電波頻譜供無線寬頻聯網使用，有望嘉惠馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）星鏈服務，及５Ｇ和６Ｇ業者。該法案提供近一百億美元資助登陸月球和火星、國際太空站除役等太空計畫。
國防承包商是贏家。該法案提高未來五年的國防支出近一五○○億美元，多數資金投入新武器，包括提供「金穹」飛彈防禦二五○億美元初期款項。
該法案對零售與航空業者維持現行百分之廿一企業所得稅，撥出一二五億美元更新航管系統，有利縮減航班誤點。該法案保留並擴大商用不動產投資人與開發商現有租稅優惠。
輸家部分，太陽能面板和風力系統租稅抵減將很快結束；新建再生能源計畫在啟用十二個月後，開發商就不符合特殊稅務優惠資格。電動車製造商現行七五○○美元的購買或租賃電動車稅務抵減優惠，及四千美元的二手電動車抵減優惠，將在九月底結束，衝擊特斯拉和通用汽車等電動車的業者。
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