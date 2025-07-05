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川普國慶日簽署「又大又美」法案 稱取得「非凡勝利」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普第二任招牌的「又大又美法案」三日在聯邦眾議院通過。圖為共和黨籍眾院議長強生（中）當天在該法案過關後，接受同黨同僚恭喜。（法新社）
美國總統川普第二任招牌的「又大又美法案」三日在聯邦眾議院通過。圖為共和黨籍眾院議長強生（中）當天在該法案過關後，接受同黨同僚恭喜。（法新社）

推動川普政府多項政策的「又大又美法案」三日在美國聯邦眾院闖關，雖然眾院少數黨領袖傑佛瑞斯發言超過八小時來拖延投票，但最後仍以二一八比二一四票成功在美國國慶日前把法案送出眾院，美國總統川普將於四日國慶日當天簽署法案，他在愛荷華州一場造勢大會向歡呼的支持者宣稱，取得「非凡勝利」。

減稅、刪醫療營養援助 國債大增

川普政府力推包含減稅、減開支、大增遞解移民經費的又大又美法案，本周爭取在國慶日周末前過關。又大又美法案最具爭議的地方是，預計刪減醫療補助和補充營養援助計畫（ＳＮＡＰ）的經費，也預料在接下來的十年裡為國家增加三點三兆美元的債務；該法案也提高五兆美元的聯邦政府債務上限。

美國聯邦參議院一日歷經逾廿四小時不間斷開會，最後由副總統范斯投下關鍵票，以一票之差將「又大又美法案」送出參院，法案接著進入眾院，針對參院修正的內容投票；由於又大又美法案在五月僅多出一票在眾院過關，外界預期法案二度在眾院投票勢必也面臨挑戰。

共和黨眾議院議長強生原本計畫最快二日在眾院投票，但礙於氣候因素，多位眾議員未能及時趕回華府，同時部分共和黨議員也對修改後的法案內容持保留態度，共和黨必須在最後一刻爭取足夠的支持，讓法案過關。

經過數小時延遲後，強生成功說服反對的議員，讓眾院在三日凌晨完成程序投票，讓法案進入最後投票前的辯論；由於各黨領袖傳統上可不限時間發言，傑佛瑞斯於美東時間三日清晨四時五十三分上台展開馬拉松式發言，總發言時間逾八小時，把投票時程拖入三日下午。

眾院在強生結束發言後，開始針對又大又美法案投票；雖然共和黨議員最後有二人跑票，但法案還是以二一八比二一四的票數過關，讓共和黨成功在國慶日前通過法案。

強生表示，川普政府花費很長時間說服持反對意見的議員，川普甚至親自為他們回答問題；強生也表示，法案將為美國人帶來很大助益，增加民眾收入、降低失業率，將複製川普總統第一任的景況。

川普受訪時則否認他給持反對意見的議員任何交換條件，只是向他們說明法案對國家的益處。

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