「大而美」法案驚險過關 經濟學家：短多長空

美國總統川普「大而美」法案3日在聯邦眾議院以四票之差驚險過關，川普稱此為「非凡勝利」，然而法案刪減醫療補助等經費，且接下來十年可能為國家增加逾3兆美元債務，經濟學家認為對經濟恐是短多長空。

這套川普政府力推的法案涵蓋稅制改革、邊境強化、能源環保、國防安全等層面，經濟學家普遍預測，此法最初對經濟的影響將是溫和的，小到大多數人可能察覺不到。該法絕大部分成本來自延長將於今年底到期的2017年減稅和就業法案的條款，因此初期的影響不會像最初實施減稅時、或像拜登2021年的刺激計畫那樣，大幅改變個人和公司的行為。

從宏觀經濟角度來看，這是一個正面因素：在面臨川普貿易和移民政策帶來的阻力之際，避免加稅可以減少對經濟的衝擊。

白宮經濟學家預估，新法上路後前四年將使國內生產毛額（GDP）高出4.6%至4.9%。

然而，該法案帶來的好處可能會被川普加徵的關稅大幅抵消。高盛預估，關稅將導致2026年第1季GDP減損約1%。