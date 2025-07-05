美國慶日 川普簽大而美法案…宣稱取得「非凡勝利」

美國眾議院3日以218票對214票的比數，通過「大而美」減稅預算法案，4日美國獨立紀念日（國慶）由總統川普（Donald Trump）正式簽署法案生效。川普隨後在愛荷華州一場造勢大會向歡呼的支持者宣稱，取得「非凡勝利」。

包含減稅、減開支、大增遞解移民經費的「大而美」法案，最終通過的版本為869頁，規模約3.4兆美元。川普政府力推在國慶日周末前過關。

川普「大而美」法案要點

支持法案的共和黨人主張，各收入階層的美國人都會受益於法案內的減稅措施，美國經濟亦會因此再次起飛。民主黨眾議員全數投下反對票，抨擊法案本質上是劫貧濟富。

法案最具爭議的地方是，預計刪減醫療補助和補充營養援助計畫（SNAP）的經費，預計接下來的十年裡為國家增加3.3兆美元的債務；該法案也提高5兆美元的聯邦政府債務天花板。

美國聯邦參議院1日歷經逾24小時不間斷開會，最後由副總統范斯投下關鍵票，以一票之差將「大而美」法案送出參院，接著進入眾院後，針對參院修正的內容投票；由於「大而美」法案在5月僅多出一票在眾院過關，外界預期法案二度在眾院投票勢必也面臨挑戰。

共和黨籍眾議院議長強生原本計畫最快2日在眾院投票，但礙於氣候因素，多位眾議員未能及時趕回華府，同時部分共和黨議員也對修改後的法案內容持保留態度，共和黨必須在最後一刻爭取足夠的支持，讓法案過關。

經過數小時的延遲後，強生成功說服持反對意見的議員，讓眾院在3日凌晨完成程序投票，讓法案進入最後投票前的辯論；由於各黨領袖傳統上可不限時間發言，傑佛瑞斯於3日凌晨五時左右上台展開馬拉松式發言，總發言時間逾八小時，打破眾院發言時間紀錄，把投票時程拖入3日下午。

眾院在強生結束發言後，開始針對又大又美法案投票；雖然共和黨議員最後有二人跑票，但法案還是以218票贊成贏過214票反對最後過關，讓共和黨成功在國慶日前通過法案。

強生表示，川普政府花費很長的時間說服持反對意見的議員，甚至由川普親自為他們回答問題；強生也表示，他認為法案將為美國人民帶來很大的助益，增加民眾的收入、降低失業率等，將複製川普總統第一任期的景況。

川普受訪時則否認他給持反對意見的議員任何交換條件，只是向他們說明法案對國家的益處。