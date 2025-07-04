美國關稅收入激增 但不足以彌補減稅漏損

美國5月關稅收入比去年同期增加近三倍，攀抵創紀錄的242億美元，這是川普對全球實施10%關稅一整個月的結果。與今年4月相比，也增加逾25%。這顯示川普貿易戰可能使政府收入大幅增加。

5月的平均有效關稅稅率升高到8.8%，是1946年來新高；進口中國產品的平均稅率更達到48%新高。

這項數據也顯示川普的關稅進一步扭曲全球貿易流向。5月美國從中國大陸進口的金額為193億美元，比4月減少21%，更比去年5月劇減43%。

美國從今年4月9日起，對幾乎所有進口產品都加徵10%的關稅；製藥、半導體等產品雖被暫時豁免，但未來可能面臨個別性的關稅；另外並於5月底開始對鋼鐵及汽車分別課徵50%及25%的關稅；鋼鐵關稅更擴大適用到冰櫃、洗碗機及洗衣機。

川普堅持關稅收入能夠降低美國政府對所得稅的依賴。但以5月為例，關稅收入只占聯邦赤字3,160億美元的7.7%。

耶魯大學預算實驗室預估，如果7月9日起關稅不再進一步提高，有效稅率將達到約15%；耶魯並預測，以現行稅率為基準，2025-34年期間關稅收入將增加2.2兆美元；但由於其他稅收流失，淨稅收將增加1.8兆美元；與國會預算處預估減稅措施所增加的3.4兆美元赤字相比，仍有相當大的差距。