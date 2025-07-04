快訊

黃金投資詐騙+1！小吃攤父女抵押4房背債3500萬 光月息就30萬

最快今晚生成！準「丹娜絲」最接近台灣時間曝 這縣市侵襲率達66%

日本地震預言發酵？桃機最新數據曝光 「這時期」出境人次減少

美國關稅收入激增 但不足以彌補減稅漏損

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國5月關稅收入比去年同期增加近三倍，攀抵創紀錄的242億美元，這是川普對全球實施10%關稅一整個月的結果。路透
美國5月關稅收入比去年同期增加近三倍，攀抵創紀錄的242億美元，這是川普對全球實施10%關稅一整個月的結果。路透

美國5月關稅收入比去年同期增加近三倍，攀抵創紀錄的242億美元，這是川普對全球實施10%關稅一整個月的結果。與今年4月相比，也增加逾25%。這顯示川普貿易戰可能使政府收入大幅增加。

5月的平均有效關稅稅率升高到8.8%，是1946年來新高；進口中國產品的平均稅率更達到48%新高。

這項數據也顯示川普的關稅進一步扭曲全球貿易流向。5月美國從中國大陸進口的金額為193億美元，比4月減少21%，更比去年5月劇減43%。

美國從今年4月9日起，對幾乎所有進口產品都加徵10%的關稅；製藥、半導體等產品雖被暫時豁免，但未來可能面臨個別性的關稅；另外並於5月底開始對鋼鐵及汽車分別課徵50%及25%的關稅；鋼鐵關稅更擴大適用到冰櫃、洗碗機及洗衣機。

川普堅持關稅收入能夠降低美國政府對所得稅的依賴。但以5月為例，關稅收入只占聯邦赤字3,160億美元的7.7%。

耶魯大學預算實驗室預估，如果7月9日起關稅不再進一步提高，有效稅率將達到約15%；耶魯並預測，以現行稅率為基準，2025-34年期間關稅收入將增加2.2兆美元；但由於其他稅收流失，淨稅收將增加1.8兆美元；與國會預算處預估減稅措施所增加的3.4兆美元赤字相比，仍有相當大的差距。

川普 減稅 稅收 美國 關稅

延伸閱讀

貫徹美國優先 川普下令國家公園對外國觀光客漲價

為躲川普關稅？台積電傳將美國優先 日本熊本二廠動工恐再延宕

哈瑪斯是否接受停火新方案 川普估24小時內揭曉

川普狠批「日本缺米又不進口」 日相石破茂再打臉：有買加州米

相關新聞

不賺錢科系涼了嗎？「大而美」法案將對美國高教影響一次看

美國國會3日通過的「大而美法案」，將向大學校產基金擴大徵稅、撤回學生的貸款保護，並規定研究生的可借貸的學貸金額上限。高等...

美國關稅收入激增 但不足以彌補減稅漏損

美國5月關稅收入比去年同期增加近三倍，攀抵創紀錄的242億美元，這是川普對全球實施10%關稅一整個月的結果。與今年4月相...

大又美法案眾院成功過關 川普國慶日簽署

將成為川普總統推動重要政策議程助力的「又大又美法案」，3日在國會眾院順利過關，川普預計在4日美國國慶日美東時間下午5時簽...

為擋「大又美」眾院演說8小時45分 傑佛瑞斯破麥卡錫紀錄

為了阻擋川普總統「又大又美法案」在國會進入最後表決，眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)3日以8小...

抵愛阿華揭國慶序幕 川普：大又美法案通過 當美生日禮物

在國會眾院通過又大又美法案後，川普當晚飛抵愛阿華州，為美國獨立250周年慶祝活動揭開序幕，相關慶祝活動將持續一整年直到2...

川普親自拉票 請關鍵人物講解大又美影響…共和黨保守派妥協

聯邦眾院表決前，共和黨保守的財政鷹派常強烈反對「又大又美開支法案」(One Big Beautiful Bill Act...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。