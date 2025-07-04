不賺錢科系涼了嗎？「大而美」法案將對美國高教影響一次看

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經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美國高等教育界領導人表示，國會3日通過的「大而美」法案，將對高教帶來深遠影響。美聯社
美國高等教育界領導人表示，國會3日通過的「大而美」法案，將對高教帶來深遠影響。美聯社

美國國會3日通過的「大而美法案」，將向大學校產基金擴大徵稅、撤回學生的貸款保護，並規定研究生的可借貸的學貸金額上限。高等教育界領導人表示，法案對大學及學生影響深遠，可能使進入大學就讀，變得更加不容易。

紐約時報報導，美國高等院校協會（AAC&U）主席帕斯奎瑞拉（Lynn Pasquerella）說，法案可能會「讓大學變得更讓人負擔不起」，學校可能會因此在經濟及種族多元上開倒車。

這項法案限制研究生可從聯邦政府借貸的學貸金額，碩士生不能超過10萬美元，博士生、醫學院或專業學位的貸款限制則是20萬美元。

高等教育的批評人士常指出，有些大學畢業生最終只能從事低收入工作。國會期望透過限制學生貸款，來解決此問題。在新政策下，畢業生收入不符合特定收入門檻的科系或學位學程，將無法使用聯邦助學金。此規定適用於學士及碩博士班。

如何衡量科系或學程的價值並問責，讓兩黨議員擔憂。但美國教育協會（American Council on Education）的范史密斯（Fansmith）表示，該法案沒有為細微差別留下空間，且並非所有科系都用財務價值來衡量自身。他說，「你不必追求社工系學位，因為你的目標是變有錢；如果你期待一條能賺大錢的職涯道路，那你也不會去追求英文系碩士學位。」

該法案也增加了坐擁最龐大校產基金的幾所學校的稅率。像哈佛及普林斯頓等，校產基金超過平均每位學生200萬美元的學校，其投資收益可能面臨8%的稅率。

學貸 科系 美國

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