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川普內政外交節節勝利 後續挑戰更艱鉅

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國國會通過79歲總統川普力推的「大而美法案」，是他近兩週來一連串內政、外交重大成就的又一次勝利。但接下來，川普對內、對外仍面臨諸多挑戰。

法新社報導，從美國空襲促成伊朗與以色列停火，到北大西洋公約組織（NATO）軍費協議和美國最高法院對政府做出有利裁決，這些結果都凸顯川普日益增長的權力。

美國國會通過攸關減稅和開支的「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），體現了川普第2個總統任期的政治目標，他預定於明天在白宮舉行的美國獨立日活動上將法案簽署成法。

白宮在社群媒體發文說：「這會是一個火熱的川普之夏。」

法案通過後，白宮副幕僚長史卡維諾（DanScavino）發布影片，內容是川普在2016年競選總統的造勢大會上告訴群眾：「我們會贏很多，你們可能甚至贏到煩。你們會說，『拜託、拜託，贏太多了』。」

「大而美法案」兌現了川普去年許下的諸多競選承諾，例如減稅、為大規模驅逐移民計畫提供資金等。

這項法案也顯示，儘管共和黨內激烈爭鬥，儘管與科技大亨馬斯克（Elon Musk）嚴重失和，川普仍有能力讓黨內團結一致地支持他。

但對於一名公開表明希望在俗稱「總統山」的拉什摩爾山（Mount Rushmore）刻上自己臉孔的總統來說，更重要的是，這項法案可望鞏固他的歷史定位與政治傳承。

但川普仍面臨一連串挑戰，第一項就是要向美國大眾解釋這項法案的好處；民意調查結果顯示，美國人非常不喜歡這項法案，因為它大幅刪減福利，還為富人減稅。

前總統小布希（George W. Bush）執政時期的白宮副幕僚長羅夫（Karl Rove）告訴福斯新聞（FoxNews）：「總統必須帶頭向大家解釋，他擁有美國最大的發言影響力。」

羅夫還說，隨著民主黨人大力批評這項法案，一般人也意識到自己正失去健康保險，2026年期中選舉將受到「巨大影響」，「真正的工作才剛剛開始」。

此外，川普接下來可能更難取得勝利。

伊朗與以色列停火後，川普加緊催促以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）終止加薩戰爭，他本月7日將在白宮接待以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），推動和平進程，但和平希望似乎依然渺茫。

川普也曾承諾終結俄羅斯與烏克蘭的戰爭，儘管他今天稍早第6度與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話，目前也無明顯進展。

同時，川普預計下週將開始對數十個經濟體課徵高額關稅。他堅稱，各國必須屈服並達成協議，否則就面臨全面性關稅；但全球市場仍充滿不確定性。

川普 白宮 美國

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