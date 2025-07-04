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美國環保署員工公開批評政府政策 139人遭停職

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國環境保護署發言人今天表示，已對139名員工實施停職處分，原因是他們日前簽署措辭嚴厲的公開信，指控署長澤爾丁（Lee Zeldin）推動有害人類和地球的政策。

法新社報導，這封公開信在6月30日發布於倡議團體「捍衛科學」（Stand Up for Science）的網站上。信中指出美國環境保護署（EPA）壟罩在政治干預的氛圍中，並警告領導層正侵蝕公眾健康保障與科學誠信。

環保署在回覆法新社的電子郵件中表示：「環境保護署對於公務員非法破壞、阻撓和削弱政府施政方針的行為，採取零容忍政策，這些施政方針是去年11月由這個國家的偉大人民投票決定的。」

這封公開聯名信最初有200多人簽署，但實際被行政停職的人數為139人。原先公布在網站上的名單目前也已被移除，兩者人數有所出入的原因尚不清楚。

信中寫道：「當今政府的決定經常與同儕審查的研究以及環保署專家的建議牴觸。毋庸置疑，你們的行為不僅在美國危害公眾健康，阻礙科學進步，在全世界也是如此。」

這封信點出5個主要關注領域，包括環保署日益政治化、針對邊緣化社區的計畫被撤銷，以及環保署研究發展辦公室（Office of Research and Development）的「解散」。

環保署 科學 美國

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