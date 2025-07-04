逾百美卸任高官發表公開信 警告國務院不應裁員

超過130名美國卸任外交官及前高級官員今天發表公開信，批評美國國務院計劃的改革會導致數以千計員工失業。

路透社報導，官員們在信中說：「我們強力譴責國務卿盧比歐（Marco Rubio）宣布實施大規模縮編及重組國務院的決定。」

數十名卸任大使與高級官員簽署了這封公開信，包含民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期的國安顧問萊斯（Susan Rice）。

美國總統川普政府要求終止一道阻擋裁員的司法命令，最高法院隨時可能做出裁決，因此裁員時間尚未確定。

川普政府已於今年5月底通知國會這項可能造成數以千計人失業的外交使團改革計畫，其中包括數百名在中國與俄羅斯等日益強勢的對手面前維護美國利益的菁英外交部門成員。