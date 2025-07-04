大而美法案驚險過關 川普稱「非凡勝利」

美國國會以些微差距通過總統川普標誌性的稅收與支出法案，鞏固他激進的第2任期施政方針後，川普今天在愛荷華州一場造勢大會向歡呼的支持者宣稱取得「非凡勝利」。

法新社報導，川普滿懷喜悅地以勝利之姿，為美國為期1年的250週年國慶慶祝活動拉開序幕，同時讚揚這項不得民心的法案。該法案不僅在共和黨內部引起深切憂慮，民調也顯示許多美國民眾對此同樣感到擔憂。

許多人擔心，這項法案將導致國債飆升，削減醫療與福利支持和清潔能源政策，並加強川普對移民的嚴厲管控。

川普在愛荷華州首府狄蒙（Des Moines）對支持者表示：「我們數小時前取得的這個非凡勝利，是獻給美國最好的生日禮物。」

「很簡單，這項大而美法案將為地球帶來最強大的邊境、最強大的經濟、最強大的軍隊，並確保美利堅合眾國永遠是這個美麗星球上最強大的國家。」

「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）今天稍早以218票贊成、214票反對驚險過關，在眾議院議長強生（Mike Johnson）勸說下，少數反對的共和黨議員最終改變立場。

川普表示，他將於明天、也就是美國獨立日簽署該法案成為法律，並說兩週前執行對伊朗空襲任務的飛行員也將出席。