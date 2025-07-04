美眾院通過「大而美」法案 獨立日簽署入法

週四（7月3日），美國總統川普力推的「大而美」預算支出法案在眾議院以218票贊成、214票反對的票數表決過關，標誌了川普又一次政治勝利。

路透社報導稱，川普成功讓國會屈於他的意志，「經過白宮連日來的私下施壓，國會終究不敵這個處於權力頂峰的總統」。

彭博社指出，川普軟硬兼施，用各種方式對共和黨人施加影響力：一方面以初選作為威脅，一方面靠著白宮的遊說會議和高爾夫球場上的社交活動，克服了黨內保守派對巨額預算赤字的質疑，以及溫和派對於聯邦醫療保險（Medicaid）遭大砍的憂慮。

雖然川普曾經的盟友、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）公開反對「大而美」法案，但未顯著影響最後的結果。

白宮表示，川普將於週五（4日）下午5點簽署「大而美」法案。此前，兩院共和黨人快馬加鞭推動進度，徹夜辯論、審查法條，目標就是促使法案盡快通過，讓川普能在獨立日這天簽署入法。

3日，220位共和黨眾議員之中僅有2人投反對票：賓州的費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）和肯塔基州的馬西（Thomas Massie）；參院1日表決時則有3位共和黨人倒戈，讓支持與反對票數平手，最後由副總統萬斯投下打破僵局的贊成票。眾院更早之前曾批准法案舊版本，但由於參院增加了修正案，因此3日再次回到眾院表決。

民主黨領袖馬拉松式演說拖延表決

最終通過的「大而美」法案版本為869頁，規模約為3.4兆美元。支持法案的共和黨人主張，各收入階層的美國人都會受益於法案內的減稅措施，美國經濟亦會因此再次「起飛」。民主黨眾議員全數投下反對票，抨擊法案本質上是「劫貧濟富」。

根據國會預算處，「大而美」法案會讓美國原有的36.2兆美元赤字再增加3.4兆；未來十年內，稅收會減少4.5兆，支出則降低1.1兆，大多數是針對聯邦醫療保險。

聯邦醫療保險為7100萬低收入美國人提供醫療保障，但「大而美」法案拉高了資格門檻；國會預算處統計，未來可能會有1200萬人失去醫保。

眾院議長強生（Mike Johnson）形容，此法案像是「替經濟補充噴射燃料，所有人都受惠」。民主黨領袖傑弗裡斯（Hakeem Jeffries）則稱此法案「不道德」，質疑它替億萬富豪提供大量稅務優惠，但預算削減掉的部分傷害的是一般美國人民。

為了拖延表決，傑弗裡斯發表了長達8小時44分鐘的演說，創下紀錄。身為民主黨領袖，依規定他在法案辯論階段可以盡情發言。

「議長先生，我感覺自己有義務站到眾院議場上慢慢來，」傑弗裡斯說。除了批評法案內容，他也向共和黨人喊話：「我們並不替川普總統工作。」他還談到嘻哈音樂、英王喬治三世和他自己的人生。

傑弗裡斯不是第一個用長時間演說來拖延表決的眾院領袖。2021年的眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）曾演講8小時32分鐘；前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則曾在2018年連續發言8小時7分鐘。今年3月，民主黨籍的參議員布克（Cory Booker）也曾發表超過24小時的演說。

影響期中選舉

法案通過之後，白宮發布新聞稿，稱之為「創造歷史」。美國前總統拜登則批評它「不僅草率，而且很殘酷」。

各界預料，「大而美」法案將會是2026年期中選舉的重要議題。

許多民調顯示，「大而美」法案在一般選民之中並不受歡迎。根據《華盛頓郵報》和益普索（Ipsos）今年6月的民調，僅有23%的人支持「大而美」法案，42%的人反對。福斯新聞的民調則顯示僅有38%的登記選民支持，59%反對。

《紐約時報》分析指，雖然民主黨人未能阻止法案通過，但由於多數民眾反對，民主黨陣營反而有了在政治上發揮的空間，例如透過廣告來批評醫保被砍這類不利於工薪階層選民的政策，並把不滿的矛頭指向共和黨議員，希望藉此在期中選舉奪回國會至少一院的多數優勢。

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