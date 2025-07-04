貝森特暗示 川普政府9月起聚焦尋找Fed主席人選 接替鮑爾

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3日受訪時暗示，川普政府9月起將聚焦尋找聯準會（Fed）主席鮑爾的接任人選，白宮官員已「有很多不錯的候選人」。他也說，利率決策取決於Fed，但若Fed近期不降息，9月可能會有更大的降息幅度。

由於美國失業率仍位於低點、且通膨持續高於2%的目標水準，Fed官員一直不願調降現為4.25%-4.5%的基準利率區間，除非能確定川普政府的關稅措施不會推升物價。

貝森特接受CNBC訪問時表示，「如果他們現在想犯錯，不降息，也沒關係」。他堅稱美國總統川普1月上任以來所實施的關稅，「迄今」都未引發通膨，「我們迄今看到的是，關稅並未造成傷害。關稅將傷害經濟、將傷害市場的憂慮沒有成真」。他說，在川普4月2日宣布對多數貿易夥伴加徵高於預期的關稅後，市場曾大跌15%，但之後迅速反彈。

他表示，根據過去Fed的模型，Fed早該調降「已非常高的實質利率」，若繼續按兵不動，Fed稍後可能必須實施更大幅度的降息。

貝森特也說，川普政府將在秋季推動提名下一任Fed主席的事宜，「我們一直很忙。總統一直在從事進和平協議、貿易協議、租稅協議，這些事務我們都已接近完成。所以在（9月1日）勞動節之後，我們將有更多精力」。

目前也被視為Fed主席熱門人選之一的貝森特，在被問到一人能否兼任財政部長和Fed主席時，回答這種情況1930年代以來還沒出現過，但他未明確排除這個解決方案，只說他很滿意現在的工作。

不過，美國《聯邦準備法》明確規定，「理事會成員應將所有時間投入理事會事務」，似乎排除了貝森特身兼二職的可能性。