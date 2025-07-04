美商務部長盧特尼克 緊抓川普心的「老闆攻略術」大公開

隨著川普稅改案塵埃落定、伊朗危機逐漸緩解，貿易戰重新成為華盛頓政治焦點，美國商務部長盧特尼克迎來他最如魚得水的戰場。

當然，這也給曾任Cantor Fitzgerald執行長的億萬富豪盧'特尼克帶來沉重壓力。他是負責在7月9日大限前敲定一系列貿易協議的主要政府官員之一。美國目前僅與英國和中國簽署框架協議。川普周三宣布與越南達成一項新協議，盧特尼克立刻表態，這是「美國企業、製造商與農民的重大勝利」。

距離最後期限愈來愈近，盧特尼克展現十足自信。他6月26日接受彭博電視訪問時說：「我們將在未來一周左右宣布一連串協議。」

談判三人組

盧特尼克與財長貝森特以及貿易代表葛里爾構成的「三人組」，專責向貿易夥伴施壓，以取得川普想要的讓步。但進展並非一帆風順。

川普政府多次放話威脅、然後撤回，設定的截止期限也延期，反覆無常的行徑把金融市場攪得天翻地覆。

許多分析師認為，為趕在7月9日之前宣布勝利，川普團隊將不得不接受架構空泛、需後續補足細節的協議，成效有限。

對現年63歲的盧特尼克來說，這種高風險全球談判正是他棄華爾街、投奔華府的原因。來到華府之後，她始㚵活躍在政策核心圈，既履行商務部長職責，又維持總統密友的身份，還參與稅改議題，更全力附和川普對聯準會的抨擊。

貼身影響力

盧特尼克的角色，建立在他與川普的親密關係上。根據知情人士，盧特尼克剛上任時，經常流連白宮西翼，甚至守在橢圓形辦公室外，等待川普邀請參加會議。有消息人士說，盧特尼克是內閣裡與川普關係最密切的部長之一，川普經常希望他陪在身邊。

在公開場合，這位商務部長表現出與川普如出一轍的張狂。他曾在播客節目All-In裡說，自己30歲就認識川普，兩人曾「追過相同的女孩」。

這與川普1.0的商務部長羅斯（Wilbur Ross）形成鮮明對比。羅斯個性低調。羅斯形容盧特尼克「學得快又勤奮」，舉例提起，「前幾天某晚，我們八點通話，他還被某國外貿部長的來電打斷。他的工作時間可能比我還長」。

在政策方面，盧特尼克靈活務實、不拘泥於意識形態。他先與川普貿易顧問納瓦羅聯手，支持激進的關稅措施，後來又站隊貝森特，支持暫緩實施「對等關稅」，以緩和債市動盪。

有官員透露，盧特尼克聰明果敢，沒有不敢涉足的政治或政策領域。他曾想管不屬於他職權範圍的郵政局，還曾建議在預定的2030年人口普查前，砸巨資提前進行普查，他並主導「金卡」計畫，為拿出500萬美元投資美國的人提供居留權及歸化入籍途徑。

白宮發言人德賽稱讚「盧特尼克的人生歷練及商界成就，使他成為川普經貿團隊裡不可或缺的一員。他堅定支持『美國優先』，而幾周內就談成歷史性的英美貿易協議，他功不可沒。」

外界評價不一

參與談判的外國人士認為他思維敏銳，積極擁護川普，但還在適應貿易外交。他們說，美國派三位高出馬談判，感覺很混亂。

國內議員則批評，貿易戰策略擾亂金融市場，對小企業造成大衝擊。上個月，在國會聽證會，議員就關稅、氣象站，甚至是龍蝦捕撈議題，輪番炮轟他。

兩位企業高管表示，商界領袖對他滿口「讓美國再次偉大」的陳腔濫調，備感失望。

盧特尼克與其他內閣成員一樣，把上電視誇獎川普當成頭等大事，儘管這也讓他自己多次陷入爭議。

例如，在說明關稅如何讓製造業回流時，他以川普很在意的蘋果手機生產為例，指將「需要數百萬大軍擰小螺絲以組裝iPhone」，結果被嘲外行。他上電視時鼓勵美國人抄底特斯拉股票，遭道德團體批判。他還曾失言，指只有「騙子」會抱怨社保支票遲郅。

深夜燈亮著

商務部是個龐大機構，職責涵蓋出口管制和漁業等眾多領域，而盧特尼克剛上任時，花了大量時間陪在川普身邊，所以有人嘀咕，老是看不見他人影。盟友表示，現在情況好多了，但盧特尼克還是希望既能坐鎮商務部，又能隨時為川普效勞。

他最近在國會聽證會上，向議員保證自己全天候工作：「如果你深夜經過商務部，會看到我們的燈還亮著」。

這對闖蕩華爾街40年的他不算什麼。他1983年加入Cantor Fitzgerald，一步步升至董事長兼執行長。在2001年911事件中，該公司658名員工，包括他的弟弟，他一手領導公司重建。

儘管是華爾街任職時間最長的執行長之一，但盧特尼克始終沒打進傳統金融菁英圈的一員。他將Cantor定位為敢打拚的「金融界最大小角色」，不怕與同行或自家員工公開對嗆。

政治發跡史

盧特尼克2024年大選期間進入川普核心圈，是最早為川普募款的華爾街人士之一，那是3月的事，大多數金主還在支持其他共和黨參選人。到選戰尾聲，他隨著川普乘坐專機，趕赴各場造勢活勭助威。

川普獲勝後，盧特尼克憑藉這份忠誠，掌握白宮人事主導權，在海湖莊園還有臨時辦公室。

但他毛遂自荐要當財長時，得罪許多人，甚至惹惱川普。盧特尼克與貝森特持續多天公開角力，前者獲馬斯克支持，後者有班農和白宮幕僚長懷爾斯力挺。川普最終選擇貝森特任財長，盧特尼克出任商務部長。

提名得到參院確認後，申報個人資產逾8.06億美元的盧特尼克把在Cantor的持股轉給子女，並出售其他金融股，套現數億美元。

與此同時，他豪擲2,500萬美元，買下福斯新聞主播Bret Baier手上位於華府西北區的一座豪宅，根據公開記錄，該交易創下該市房產交易紀錄。