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高盛下修美債殖利率預測 堅信Fed降息幅度將「超乎預期」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾在6月的利率會議後，召開記者會說明決策。 美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾在6月的利率會議後，召開記者會說明決策。 美聯社

儘管美國6月就業數據強勁，緩解了聯準會（Fed）降息的時間壓力，高盛策略師團隊仍然預期，Fed降息時間點早於先前預期的可能性提高，且降息次數可能增加，因而下修對美國公債殖利率的預測。

高盛以科爾（George Cole）為首的策略師團隊3日發布報告，全面調降今年底的主要天期美債殖利率預測，今年底的2年期美國公債殖利率預測至3.45%，低於前估的3.85%，10年期美債殖利率預測也從4.5%調降到4.2%。

這個預測比市場整體共識略偏鴿派。彭博彙整的平均預測顯示，分析師認為10年期美債殖利率第4季為4.29%。該殖利率3日以4.346%做收。

高盛策略師團隊指出，6月的強勁就業報告，主要來自政府聘僱的超大貢獻、以及勞動參與率小幅下降，因此數據的說服力被削弱。

高盛策略師說，「短期利率走低的良性走勢，能稀釋額外財政風險溢價的錢在來源，並提高（持有美國公債的）吸引力」，「我們看到降息幅度更大的空間，能夠支持（美債）殖利率降到比先前所估更低」的水準。

此前，高盛經濟學家團隊已調整對Fed今年降息次數的預期，認為Fed將於9月、10月與12月各降息1碼，而非原先預測的年底前只降息1碼。

隔夜指數交換利率（OIS）顯示，市場認為Fed在9月降息的機率超過70%，年底前可能再降息1碼。彭博訪調的經濟學家預期，美國未來幾季的經濟成長將趨緩，因為更高的關稅可能壓抑消費支出。

華爾街分析師要預測美國公債殖利率的走勢，已經愈來愈複雜，不僅要考量關稅可能帶來的通膨壓力，也要考慮實質收入下滑對消費支出與經濟成長的潛在衝擊。美國總統川普預計將於4日稍晚簽署總額3.4兆美元的財政方案，其中包括減稅措施，引發市場擔心政府需擴大舉債以彌補稅收減少的缺口。

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