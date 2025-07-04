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美國明年建國250年 川普計畫設250座偉人銅像

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普計畫明年國慶設置250尊銅像，華府國會大廈前已有反對他的銅像。法新社
川普計畫明年國慶設置250尊銅像，華府國會大廈前已有反對他的銅像。法新社

美國總統川普稍早在戶外舉行的建國250週年開幕活動上發表演說，宣布接下來將陸續舉辦一系列大型慶祝活動：「我們將舉辦慶祝建國250週年的生日派對，將會是前所未見的盛會。我們會正式開放名為『美國英雄們』的國家花園。這將會是一座陳列著美國最偉大人物銅像的廣闊園區。」

川普宣布，為了紀念明年7月4日的建國250週年，將建設一座表彰250位英雄的紀念花園。這座園區除了會設置首任總統華盛頓、發表《解放黑奴宣言》的林肯等歷史偉人銅像外，也計畫展示貓王艾維斯・普里斯萊等藝人的雕像。

這項構想獲得部分民眾支持，但也有人質疑「藝人銅像與建國歷史關聯薄弱」。

3日愛荷華州會場附近也舉行了反對川普的集會，現場有人批評這是「將國家活動私人化」。反對者表示：「我覺得慶祝我們的國家和成就是很重要的事，美國是一個偉大的國家。但川普這麼做不是為了國民，而是為了慶祝自己當總統，或是為了自己的利益。」

川普 美國 藝人

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