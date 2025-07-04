快訊

豐原五口之家命案 王家長女美容師同學店面大門深鎖、人失聯

11學生相約宜蘭金岳瀑布戲水 1北部高職應屆畢業生傳溺水殞命

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

加州奮戰今年最大野火 川普砍預算恐影響救災

中央社／ 洛杉磯3日綜合外電報導

美國加州正值夏季野火高風險期，今天逾300名消防人員奮力抵抗一場大型野火。而總統川普正在縮編負責應對氣候災害的聯邦機構，令局勢更加嚴峻。

法新社報導，這場「馬德雷大火」（Madre Fire）昨天在加州中部鄉村聖路易奧比斯波郡（San LuisObispo）爆發。約200人接獲疏散命令，數十棟建築受火勢威脅。

這是加州今年以來最大規模野火，年初加州就曾遭野火肆虐，當時燒毀洛杉磯大片地區。

根據加州森林防火廳（Cal Fire）說法，火勢迅速蔓延，24小時內焚毀超過2萬1000公頃土地。從災害預警系統拍攝的畫面可見，濃厚黑色煙柱直竄偏遠山區上空。

加州州長紐松（Gavin Newsom）在社群平台X上寫道：「無論火災從何而起，加州都會挺身而出保護所有社區。」他宣布目前已增派援手。

這是川普下令削減災害應變相關聯邦機構預算及員額後的第一個夏季。受影響機構包含農業部林務署（Forest Service）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）與聯邦緊急事故管理總署（FEMA）。

紐松昨天指控川普未編列足夠經費支持野火防治計畫。他在記者會上表示：「我們需要實質資源的承諾，而非空泛口號。」他還強調，加州57%土地是由聯邦政府管轄。

川普 農業部 野火

延伸閱讀

收信準備…川普最快明天通知各國「想做生意先繳關稅」！ 網：放榜囉

普亭幫川普上歷史課：美國獨立建國 俄國有貢獻

彭博：美商務部規畫川普訪中 洽詢企業高層評估隨行意願

華郵：川普無視警告 又大又美法案過關成共和黨期中選舉難關

相關新聞

美國明年慶祝250周年 川普：在白宮舉辦終極格鬥賽

美國國慶日前夕，美國總統川普3日前往愛荷華州發表談話，並預告美國明年慶祝250周年的活動，川普表示，明年有可能在白宮舉行...

美國明年建國250年 川普計畫設250座偉人銅像

美國總統川普稍早在戶外舉行的建國250週年開幕活動上發表演說，宣布接下來將陸續舉辦一系列大型慶祝活動：「我們將舉辦慶祝建...

華郵：川普無視警告 又大又美法案過關成共和黨期中選舉難關

華盛頓郵報報導，美國總統川普無視共和黨內溫和派的多次警告，為了爭取立法勝利並延長減稅措施，背棄了自己選戰期間曾做出的「不...

又大又美法案過關 川普好心情：國慶下午舉行簽署儀式

推動川普政府多項政策的「又大又美法案」3日在美國聯邦眾院闖關，最後以218：214票，成功在美國國慶日前把法案送出眾院，...

美國慶日前達陣！又大又美法案過關送出眾院 川普周五將簽署

「又大又美法案」3日在美國聯邦眾院闖關，盡管眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）發言超過8小時來拖延...

川普鐵腕以令共和黨 大而美法案過關將改變美國社會

在總統川普鐵腕控制下，共和黨議員歸隊，美國國會通過大而美法案。法案大幅調整長期歲入與支出方向，將造成富人與企業賦稅降低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。