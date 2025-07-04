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美國明年慶祝250周年 川普：在白宮舉辦終極格鬥賽

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
UFC執行長懷特（左起）和美國總統川普、特斯拉執行長馬斯克16日晚間在紐約觀賞UFC 309冠軍賽。(美聯社)
UFC執行長懷特（左起）和美國總統川普、特斯拉執行長馬斯克16日晚間在紐約觀賞UFC 309冠軍賽。(美聯社)

美國國慶日前夕，美國總統川普3日前往愛荷華州發表談話，並預告美國明年慶祝250周年的活動，川普表示，明年有可能在白宮舉行「終極格鬥冠軍賽」（UFC）。

根據福斯新聞報導，為了慶祝美國250周年，川普指出，有可能在白宮的南草坪（south lawn）舉行UFC比賽，可以容納2.5萬名觀眾。

川普表示，美國的國家公園、戰場和歷史地點都會舉辦特殊的活動來慶祝美國250周年，「我甚至想我們會舉辦一場UFC比賽。」川普表示，希望大家試想在白宮舉辦UFC比賽，指白宮有很大的場地。

川普也說他已經簽署行政命令，提高外國觀光客到美國參觀觀光景點的票價，並表示國家公園會是美國優先。

另外，對於民主黨在國會對又大又美的法案投下反對票，川普認為，這是因為民主黨的國會議員都討厭川普，不過川普說，他也討厭民主黨議員；川普也再度提到民主黨紐約市長候選人曼達尼（Zohran Mamdani）是「共產黨主義者」，並認為曼達尼是最高程度的共產主義者。

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