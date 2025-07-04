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美將派200陸戰隊員駐佛州 支援移民執法行政後勤

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國軍方今天表示，將派200名陸戰隊員赴佛羅里達州，為移民暨海關執法局（ICE）提供行政和後勤支援。

路透社報導，美國北方司令部（USNORTHCOM）在聲明中說，這些陸戰隊員是美國北方司令部對ICE任務的首波支援。

聲明寫道：「參與這項任務的軍人將在ICE設施內嚴格執行非執法性質的職責。」

聲明說，他們的角色將聚焦在行政和後勤任務，尤其禁止與ICE拘留的個人直接接觸或參與證據監管程序中的任何環節。

美國國防部上月授權動用最多700名部內人員，在佛州、路易斯安那州及德州支援ICE。

美國總統川普也在上月派700名陸戰隊員進駐洛杉磯，以在ICE探員突襲逮捕非法移民時保護他們。

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