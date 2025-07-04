華郵：川普無視警告 又大又美法案過關成共和黨期中選舉難關

華盛頓郵報報導，美國總統川普無視共和黨內溫和派的多次警告，為了爭取立法勝利並延長減稅措施，背棄了自己選戰期間曾做出的「不動聯邦醫療補助（Medicaid）」承諾，讓許多溫和派共和黨議員競選連任陷入苦戰。

北卡羅來納州參議員提利斯（Thom Tillis）6月28日晚間與川普通話時，語氣緊張地告訴川普此舉是個錯誤。作為一名來自搖擺州、選情岌岌可危的共和黨籍參議員，他直言，對醫療補助的削減將使共和黨失去眾議院多數席次，對川普造成如同歐巴馬當年「你喜歡的醫生就能留著」承諾最終反噬的長期陰影。

儘管如此，川普仍一意孤行推動又大又美法案。提利斯隔天向記者表示：「我希望他還記得我昨晚給他的警告和建議。因為如果這項法案現在這個版本通過，明年失去眾議院多數時，我一定會提醒他。」

儘管黨內溫和派再三示警，川普和國會共和黨人3日仍通過規模達3.4兆美元的法案，內容包括減稅、削減支出，並撥出數千億美元用於邊境安全、拘留設施與國防開支，顯示出川普對共和黨的強大掌控力。

然而，為了在自訂的最後期限前通過法案，川普向共和黨國會議員施壓，要他們拋開對剝奪選民福利的政治後果的疑慮，儘管法案也將使聯邦赤字增加數兆美元。他經常輕描淡寫地回應國會議員對政策細節的關切，也沒有正面承認法案將導致部分民眾失去醫療補助。

知情人士透露，川普2日與眾議院溫和派和務實派保守派會面時曾說，如果共和黨想贏得選舉，就不該動到社會福利。但有國會議員當場指出，這份法案實際上就是在削減醫療補助。

在參議院，來自緬因州的柯林斯（Susan Collins）和北卡州的提利斯這兩位明年連任最危險的共和黨參議員，都投票反對。提利斯更在6月29日宣布不再尋求連任。在眾議院，來自賓州、選區去年由賀錦麗贏下的共和黨眾議員費茲派翠克（Brian Fitzpatrick），也是投下反對票的三名共和黨人之一。