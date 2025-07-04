快訊

準颱風「丹娜絲」明逼近！ 專家：「2地區」首當其衝 周日影響最大

就業報告激勵 史指那指再創新高、道瓊上揚344點

又大又美法案過關 川普好心情：國慶下午舉行簽署儀式

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

推動川普政府多項政策的「又大又美法案」3日在美國聯邦眾院闖關，最後以218：214票，成功在美國國慶日前把法案送出眾院，美國總統川普預計4日簽署法案；川普指出，白宮計畫4日下午舉行簽署儀式，邀請所有聯邦參眾議員到場。

針對眾院通過又大又美的法案，川普3日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，共和黨現在是前所未有的團結，並稱美國現在炙手可熱。

川普指出，白宮預計4日下午4時舉行簽署慶祝儀式，邀請所有的參眾議員參加；川普說，大家一起慶祝美國國慶，也慶祝美國黃金時代的開始；川普說，美國人民接下來將會變得更加富有、安全，且更加自豪。

川普在文中感謝共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）、參議院多數黨領袖熊恩（John Thune），以及所有協助通過法案的共和黨國會議員。

川普政府力推，包含減稅、減開支、大增遞解移民經費的又大又美法案本周爭取在國慶日周末前過關；參議院日前歷經逾24小時不間斷開會，最後以一票之差將「又大又美法案」送出參院，法案接著進入眾院，針對參院修正的內容投票。

強生原本計畫最快2日在眾院投票，但礙於氣候因素，多位眾議員未能及時趕回華府，同時部分共和黨議員也對修改後的法案內容持保留態度，共和黨必須在最後一刻爭取足夠的支持，讓法案過關。

經過數小時的延遲之後，強生成功說服持反對意見的議員，讓眾院在3日凌晨完成程序投票，讓法案進入最後投票前的辯論；眾院少數黨領袖傑佛瑞斯則於3日凌晨5時左右上台展開馬拉松式發言，總發言時間逾8小時，打破眾院發言時間紀錄，把投票時程拖入3日下午。

眾院在強生結束發言後，開始針對又大又美法案投票；強生在投票期間輕鬆與共和黨議員互動、拍照，顯然勝券在握；雖然共和黨議員最後有2人跑票，分別為眾議員馬西（Thomas Massie）和眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick），但法案還是以218：214的票數過關。

川普 美國 議員

延伸閱讀

川普鐵腕以令共和黨 大而美法案過關將改變美國社會

與川普通話談烏戰 普亭重申解決「根本原因」立場

川普衝刺貿易談判 美越敲定關稅…下個換印度

眾院推進大而美法案

相關新聞

美國慶日前達陣！又大又美法案過關送出眾院 川普周五將簽署

「又大又美法案」3日在美國聯邦眾院闖關，盡管眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）發言超過8小時來拖延...

又大又美法案將過 美國債估暴增3.3兆美元

美國總統川普一手主導的「又大又美」減稅與開支法案，經川普親自出面疏通，化解部分共和黨眾議員反對意見後，在眾院進入最終表決...

又大又美法案過關 川普好心情：國慶下午舉行簽署儀式

推動川普政府多項政策的「又大又美法案」3日在美國聯邦眾院闖關，最後以218：214票，成功在美國國慶日前把法案送出眾院，...

川普鐵腕以令共和黨 大而美法案過關將改變美國社會

在總統川普鐵腕控制下，共和黨議員歸隊，美國國會通過大而美法案。法案大幅調整長期歲入與支出方向，將造成富人與企業賦稅降低，...

美國聯邦眾議院通過「又大又美」法案 將送川普簽署

美國聯邦眾議院3日通過總統川普第2任力推的「又大又美法案」，

眾院推進大而美法案

美國眾議院在當地時間3日凌晨，通過大而美法案的程序表決。共和黨掃除此一關鍵障礙，是這個川普指標性法案有望過關的好兆頭，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。