又大又美法案過關 川普好心情：國慶下午舉行簽署儀式

推動川普政府多項政策的「又大又美法案」3日在美國聯邦眾院闖關，最後以218：214票，成功在美國國慶日前把法案送出眾院，美國總統川普預計4日簽署法案；川普指出，白宮計畫4日下午舉行簽署儀式，邀請所有聯邦參眾議員到場。

針對眾院通過又大又美的法案，川普3日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，共和黨現在是前所未有的團結，並稱美國現在炙手可熱。

川普指出，白宮預計4日下午4時舉行簽署慶祝儀式，邀請所有的參眾議員參加；川普說，大家一起慶祝美國國慶，也慶祝美國黃金時代的開始；川普說，美國人民接下來將會變得更加富有、安全，且更加自豪。

川普在文中感謝共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）、參議院多數黨領袖熊恩（John Thune），以及所有協助通過法案的共和黨國會議員。

川普政府力推，包含減稅、減開支、大增遞解移民經費的又大又美法案本周爭取在國慶日周末前過關；參議院日前歷經逾24小時不間斷開會，最後以一票之差將「又大又美法案」送出參院，法案接著進入眾院，針對參院修正的內容投票。

強生原本計畫最快2日在眾院投票，但礙於氣候因素，多位眾議員未能及時趕回華府，同時部分共和黨議員也對修改後的法案內容持保留態度，共和黨必須在最後一刻爭取足夠的支持，讓法案過關。

經過數小時的延遲之後，強生成功說服持反對意見的議員，讓眾院在3日凌晨完成程序投票，讓法案進入最後投票前的辯論；眾院少數黨領袖傑佛瑞斯則於3日凌晨5時左右上台展開馬拉松式發言，總發言時間逾8小時，打破眾院發言時間紀錄，把投票時程拖入3日下午。

眾院在強生結束發言後，開始針對又大又美法案投票；強生在投票期間輕鬆與共和黨議員互動、拍照，顯然勝券在握；雖然共和黨議員最後有2人跑票，分別為眾議員馬西（Thomas Massie）和眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick），但法案還是以218：214的票數過關。