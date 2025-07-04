美國聯邦眾議院通過「又大又美」法案 將送川普簽署

美國聯邦眾議院3日通過總統川普第2任力推的「又大又美法案」，

表決票數為218票贊成、214票反對。

共和黨擁有眾院多數席次，此次表決時所有民主黨人都投下反對票，另有2位共和黨籍議員倒戈。

川普6月27日曾在自創社群媒體真實社群（Truth Social）發文下軍令狀，要求聯邦參議院共和黨人「務必在7月4日（美國國慶日）前就放在我辦公桌上」。

英國廣播公司（BBC）3日報導說，該法案接連成功闖關，是對川普及眾院議長強生領導力的一大勝仗。