聽新聞
0:00 / 0:00
美國聯邦眾議院通過「又大又美」法案 將送川普簽署
美國聯邦眾議院3日通過總統川普第2任力推的「又大又美法案」，
表決票數為218票贊成、214票反對。
共和黨擁有眾院多數席次，此次表決時所有民主黨人都投下反對票，另有2位共和黨籍議員倒戈。
川普6月27日曾在自創社群媒體真實社群（Truth Social）發文下軍令狀，要求聯邦參議院共和黨人「務必在7月4日（美國國慶日）前就放在我辦公桌上」。
英國廣播公司（BBC）3日報導說，該法案接連成功闖關，是對川普及眾院議長強生領導力的一大勝仗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言