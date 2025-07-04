美國慶日前達陣 又大又美法案送出眾院

「又大又美法案」3日在美國聯邦眾院闖關，盡管眾院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）發言超過8小時來拖延投票，不過眾院最後仍以218：214票，成功在國慶日前把法案送出眾院，預料美國總統川普將在周五簽署法案。

川普政府力推，包含減稅、減開支、大增遞解移民經費的又大又美法案本周爭取在國慶日周末前過關。

美國聯邦參議院1日歷經逾24小時不間斷開會，最後由副總統范斯投下關鍵票，以一票之差將「又大又美法案」送出參院，法案接著進入眾院，針對參院修正的內容投票。

由於又大又美法案在5月僅多出一票在眾院過關，外界預期法案二度在眾院投票勢必也面臨挑戰。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）原本計畫最快2日在眾院投票，但礙於氣候因素，多位眾議員未能及時趕回華府，同時部分共和黨議員也對修改後的法案內容持保留態度，共和黨必須在最後一刻爭取足夠的支持，讓法案過關。

經過數小時的延遲後，強生成功說服持反對意見的議員，讓眾院在3日凌晨完成程序投票，將法案送入最後投票前的辯論。

由於各黨領袖可不限時間發言，傑佛瑞斯於3日凌晨5時左右上台展開馬拉松式發言，總發言時間逾8小時，打破眾院發言時間紀錄，把投票時程拖入下午。

眾院最後針對又大又美法案投票，強生在投票期間開心與共和黨議員互動、拍照，顯然勝券在握；雖然共和黨議員最後有2人跑票，但法案還是以218：214的票數過關，讓共和黨成功在國慶日前通過法案。