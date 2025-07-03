美國債彈滴答作響？克魯曼：「大而美」法案升高債務危機風險

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統歐巴馬執政初期，媒體充斥國債恐失控的聳動言論，當時經濟學者克魯曼獨排眾議，認為聯邦政府有充裕的「財政空間」可支持龐大赤字支出，以恢復充分就業。反觀今日，當年嚷叫債務危機將至的共和黨人，卻變得默不吭聲，支持可能推升債務危機的「大而美」法案。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼3日指出，今天有更充分的理由憂慮聯邦債務問題。一方面，如今不再有好的經濟理由維繫龐大的赤字；另一方面，美國已面貌全非，也因此大大地限縮了「財政空間」，失去繼續讓債台高築同時又不打擊投資人信心的能力。

克魯曼說，川普的「大而美」法案已獲參議院通過，眾議院很可能也放行，那將使美國國債問題變得更糟。

為何昔日認為債務問題並無大礙？克魯曼解釋，先進國家通常都能容許龐大的債務，而不致遭遇可能導致利率飆升的市場信心危機。

原因有二。先進國家通常由正經的官員掌舵，依據正規的經濟學理行事，並且在萬一有必要穩定國債時採取負責任的行動。而且，先進國家有強大的政府，必要時能徵得大量的稅收。美國目前徵收的稅收約相當於國內生產毛額（GDP）的25%，但必要時可選擇加徵，歐洲有些國家可徵得超過40%。

這些因素讓投資人對先進國家有信心，即使他們財政赤字龐大，也寧可相信他們能控制得了。換言之，投資人假定，一旦需要龐大赤字支出的緊急情況終結，先進國家的領導人必會採取行動抑制債務，而且他們也有能力採取有效行動，因為過往治國成效卓著。

這正是克魯曼2011年立場為「赤字鴿派」的原因。當時，美國經濟尚未從2008年全球金融海嘯恢復元氣，亟需龐大的赤字支出提振經濟成長。但他不認為債務問題會給未來釀成大禍，因為美國聯邦政府是由正派、有能力的團隊掌舵；一旦走出經濟緊急情況，便能輕易做該做的事，把債務穩定下來。

但現在，美國並非戰時，失業率也不高，也不必因應疫情緊急情況，聯邦政府預算赤字卻愈滾愈大，理應採取行動降低赤字。然而，共和黨人卻反其道而行，強行要通過「大而美」法案，那將給聯邦赤字額外增添數兆美元，並且讓廣大民眾受苦。

猶有甚者，共和黨人還運用昭然若揭的詐欺會計手法，粉飾增加國債的程度。比方說，他們宣稱，其實並未再減稅，只是「延長」原訂將到期的減稅措施罷了。他們也聲稱，「大而美」法案中的減稅措施將催動經濟成長如奇蹟般暴增。智庫「美國聯邦預算問責委員會」（CRFB）的分析形容，川普官員的經濟預測有如「異想天開的經濟假設」。

再加上川普誇稱關稅能達到的奇幻目標，此刻的美國還能說是由正經人士治理的正經國家嗎？

而且，大規模遣返、監禁移民，除了侵害民權外，也構成嚴重的經濟傷害，並導致債務情況嚴重惡化。

最後一點，在政府效率部（DOGE）大刀闊斧亂砍聯邦雇員，既擾亂聯邦政府運作、又瓦解成千上萬名公務員士氣後，需要多久時間才能還原成一個有效率、能在必要時徵稅的政府？在共和黨盡其所能讓國稅局（IRS）空洞化之後，恐怕要費時多年，才能重建徵稅能力和其他政府正常功能。

克魯曼指出，從美元貶值可見，外國投資人已對美國失去信心。但他認為，外資可能尚未充分察覺，美國發生債務危機的風險，已升到遠高於共和黨當年痛批歐巴馬政府赤字時的水準。

債務危機 美國

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