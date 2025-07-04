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眾院推進大而美法案

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

美國眾議院在當地時間3日凌晨，通過大而美法案的程序表決。共和黨掃除此一關鍵障礙，是這個川普指標性法案有望過關的好兆頭，該黨領導層希望能在川普總統設定的7月4日期限前完成立法，送交川普簽字。

經過川普和眾議院議長強生強力勸說，眾議院程序投票在耗時七小時後，在當地時間3日清晨3點半左右，以219對213票過關。眾議員立刻就大而美法案展開最終辯論，隨後料進行正式表決。該法案涵蓋共和黨力推的減稅案、並要逐步廢除拜登時期的潔淨能源補助、且撥款給掃蕩非法移民的行動等。

但部分共和黨人憂慮法案費用龐大、搖擺選區的溫和派共和黨人也擔心，法案過度刪減聯邦醫療補助（Medicaid）等社會安全網支出，使法案過關遭逢阻礙。共和黨在眾院只有微弱多數，程序表決僅容三人跑票，3日投票懸而未決時，川普發文表達不滿，最終僅有一人倒戈。

法案成本高昂是許多共和黨眾議員裹足不前的主因，美國國會預算處（CBO）估計，參議院通過的大而美法案，未來十年將使美國赤字增加3.4兆美元，高於眾議院稍早版本的2.8兆美元。

共和黨 川普 美國

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