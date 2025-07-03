美5月貿易逆差增至715億美元 川普關稅平添不確定性
今天公布的政府資料顯示，5月美國進出口相抵後的貿易逆差額增加至715億美元、高於預期，但進出口同步下滑，顯示總統川普的關稅措施不只對經濟造成震撼，也使供應鏈受阻。
法新社報導，川普（Donald Trump）4月初宣布對許多美國貿易夥伴課徵對等關稅，隨後暫緩實施90天，期間僅實施10%基準關稅。如今，這個90天寬限期預計於7月9日屆滿。
根據美國商務部的資料，美國5月貿易逆差額比4月的603億美元進一步擴大。
值得注意的是，5月進出口額同步下滑，進口萎縮0.1%至3505億美元，主因進口貨物減少。出口則銳減4%至2790億美元，其中工業用品和原物料出口下滑情況最明顯。
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