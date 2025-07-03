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芝加哥驚傳飛車槍擊案！嫌犯朝人群開槍 至少4死14傷

中央社／ 芝加哥3日綜合外電報導
芝加哥警方表示，今天晚間發生1起駕車槍擊事件。圖／美聯社
芝加哥警方表示，今天晚間發生1起駕車槍擊事件。圖／美聯社

芝加哥警方表示，今天晚間發生1起駕車槍擊事件，造成4人死亡，另有14人受傷，其中至少3人傷勢危急。

這起槍擊案發生在芝加哥北河岸（River North）社區。據報導，事發地點在一家餐廳與酒吧外，曾有饒舌歌手在這裡舉行新專輯發表會。

根據警方說法，駕駛向室外的人群開槍，隨即駛離現場。警方目前尚未拘捕嫌犯，犯案動機也待釐清。

初步資訊顯示，受害者為年齡介於21歲至32歲的13名女性與5名男性；死者則為2名男性及2名女性。傷者已被分送往多家醫院治療。

槍擊 死亡 芝加哥 餐廳

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