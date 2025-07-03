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川普禁美墨邊界非法移民申請庇護 法官裁決違法：逾越權限

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國聯邦法官今天下令阻止總統川普針對美墨邊境移民的庇護申請禁令，並稱川普宣告非法移民為緊急狀態，並擱置現有法律程序，此舉已逾越他的權限。

美國聯邦地區法官莫斯（Randolph Moss）在長達128頁的意見書中表示，川普於今年1月20日就職當天宣布，禁止所有「涉及入侵南部邊境」的移民申請庇護或其他人道保護，此舉已逾越他的行政權力。

這項裁決對川普而言是個挫折。共和黨籍的川普在競選期間承諾大規模打擊移民，因此再度入主白宮。自川普上任迄今，非法越境被捕的移民人數已降至歷史新低。

莫斯表示，裁決生效日期訂於14天後，因此川普政府仍有時間可提出上訴。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發布聲明表示，莫斯無權限制川普總統打擊非法移民的行動，政府將會提出上訴。

川普 法律 移民 美國

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