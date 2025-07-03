馬斯克反「大而美」、組新黨？學者嘆沒用：剩2條路可選

特斯拉執行長馬斯克抨擊美國總統川普的「大而美」預算與支出法案，並鼓吹成立新政黨。知名經濟學者克魯曼批評，馬斯克反對「大而美」法案，一來不會導致任何改變，二來他是基於錯誤的理由反對，最後下場可能只剩兩條路可選。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼2日撰文說，美國聯邦參議院通過「大而美」法案，儘管仍可能被眾議院擋下，但共和黨議員想必不會為原則挺身而出，結局便是立法通過，讓數千萬名美國民眾受苦，富人則獲得減稅。

那麼，馬斯克大聲疾呼反對「大而美」法案，應該受到肯定嗎？

批馬斯克罵「大而美」罵錯地方

克魯曼認為，馬斯克現在反對，也無濟於事。馬斯克和其他向川普靠攏的企業大亨不久就會了解，憑財富能換得的政治勢力微乎其微。而且，馬斯克雖反對這項法案，卻是基於錯的理由。

馬斯克在社群媒體平台X發文說：「此法案的支出太瘋狂，債務上限增加破紀錄的5兆美元，我們活在一黨制國家--痴肥的豬頭黨!!是時候了，該成立一個真正關心人民的新政黨。」

馬斯克所謂「瘋狂支出」和「痴肥」意思為何？克魯曼說，若意指政府有大肆揮霍、浪費公帑的情事，那麼馬斯克在執掌政府效率部（DOGE）好幾個月，早該憑著史無前例的權力把那些浪費揪出來，為何結果卻空手而返？

克魯曼指出，真相是，「大而美」法案必會讓預算赤字爆炸，是因為給富人和企業大幅減稅，但馬斯克不敢說真話。

預言馬斯克只剩兩條路可走

至於馬斯克揚言另組新政黨，克魯曼認為，就算他嘗試這麼做，也將是徒勞無功，更何況他不認為馬斯克會真的的付諸行動，因為他手上沒有可打的牌。

克魯曼預期，馬斯克有兩條路可選一條走：夾著尾巴溜走，或眼睜睜看著財富被摧毀。

這是因為，馬斯克的商業利益異常仰賴聯邦政府支持，所以也仰賴當權者的善意。但顯然川普對他的觀感已改變。

川普在社群媒體Truth Social上寫道：「早在他力挺我選總統之前，伊隆·馬斯克就很清楚，我強烈反對電動車強制令。那很荒謬，一直是我重要競選政見的一部分。電動車不錯，但不該強迫人人都擁有一部。目前為止，伊隆獲得的補貼可能比史上任何人還多。若不是補貼，伊隆或許得關店，直接返回南非老家。不再有火箭發射、衛星或電動車生產，那我們的國家本可省下一大筆錢財。也許，我們該讓DOGE對此好好仔細檢視一番？可省下大筆的錢!!!」

克魯曼的評語是，馬斯克在力挺川普、協助營造當前這種「一黨制」、決策定於川普一尊的政治環境之前，早該明白，在獨裁專制政權下，縱有巨大財富也買不到什麼保護。反對俄羅斯總統普丁的富商寡頭，下場不是入獄、放逐，就是離奇死亡，即為前車之鑑。

雖說川普也許不至於隨便懲罰富人或沒收他們的財產，況且馬斯克是美國公民，受到保護，不是嗎？但司法部最近宣布不久將對許多歸化公民撤籍，川普甚至拋出把馬斯克遣返南非老家的想法，又怎麼說？

克魯曼不認為馬斯克會淪落到那種地步，不是因為期待川普會知所節制，而是因為看準這些富人想必沒勇氣挺身對抗川普。馬斯克的所做所為令人痛恨，包括在DOGE任職期間以大砍政府支出為名義擾亂聯邦政府運作，悍然關閉援外機構、置無數貧童於死地，但克魯曼也不願見到他被驅逐出境或跌出窗外，因為不想居住在那種混亂國家。但若美國真的變成不宜人居的亂邦，馬斯克這些助紂為虐者理應負大部分責任，並償付一部分代價。