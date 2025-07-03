川普看好非洲商業機會 下週將會加彭等5國領袖

白宮官員今天表示，美國總統川普（Donald Trump）將於下週在華府接待5位非洲國家領袖，共議「商業機會」。

路透社報導，這名官員說，川普將於7月9日在白宮接待來自加彭、幾內亞比索、賴比瑞亞、茅利塔尼亞和塞內加爾的領袖，進行討論並共進午餐。

這名官員談及安排此次會面的原因時表示：「川普總統認為非洲國家提供了令人難以想像的商業機會，這將使美國人民和我們的非洲夥伴受益。」

新聞網站Africa Intelligence和Semafor先前報導，川普政府將於7月9日至11日在華府舉行5國峰會。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，美國放棄「基於慈善的對外援助模式」，轉而支持展現出「有能力和意願自助」的國家。