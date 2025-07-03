川普下重手！哈佛每年預算缺口高達10億美元

華爾街日報分析，哈佛大學若面臨川普在研究經費、稅收政策和學生招生方面的計劃及威脅，可能每年面臨約十億美元的預算缺口。這一嚴峻的財務預測促使哈佛在數月的對抗後，開始與川普政府談判。該估算基於公開數據，假設最壞情況：哈佛失去所有聯邦研究經費、聯邦學生資助、國際學生招生能力，且國會將其年度校務基金稅率提高至8%。

這樣的持續性預算缺口將嚴重影響哈佛管理其每年64億美元營運預算的能力。雖然哈佛擁有530億美元的校務基金，但超過80%的資金屬於專款專用，無法用於填補預算缺口，否則可能引發法律訴訟。

田納西大學諾克斯維爾分校研究教育財務的教授凱爾晨表示：「他們有足夠的資金維持一段時間，但最終將不得不大幅削減開支。這將改變哈佛的未來。」

根據川普的社群媒體貼文，政府與哈佛最近於6月中旬仍在進行談判。

川普政府6月30日告知哈佛，該校在對待猶太及以色列學生方面違反聯邦民權法，這可能進一步危及聯邦經費。一位白宮高級官員在回應哈佛財務壓力的問題時表示，在哈佛「終止其歧視性且令人尷尬的做法」之前，學校將不會獲得任何資金，並說：「私營部門可以介入支持哈佛。」

哈佛大學在聲明中表示：「哈佛在打擊偏見、仇恨和歧視方面已取得重大進展。我們並非唯一面臨這一挑戰的機構，且這項工作仍在持續進行。」

為了應對潛在的財務危機，哈佛已開始尋求私人資金來源以彌補可能的經費短缺。川普政府的行動已導致哈佛開始縮減開支。分析顯示，失去聯邦研究經費可能導致每年約4億美元的損失，而聯邦學生資助的削減可能影響學生群體的組成及其財務支持。此外，若校務基金稅率從目前的1.4%提高至8%，哈佛每年可能額外損失數億美元收入。國際學生的招生限制也可能導致學費收入減少，特別是考慮到國際生通常支付全額學費，對哈佛的財務貢獻很大。

總體而言，這些威脅若全部實現，將對哈佛的財務穩定性構成重大挑戰。雖然其龐大的校務基金提供緩衝，但受限資金的性質意味著哈佛必須尋找其他資金來源或大幅調整其運營模式，以維持全球頂尖學術機構的地位。