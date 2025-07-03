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「大又美」法案眾院卡關！川普連續發文怒飆共和黨人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普於當地時間3日凌晨發文，就「又大又美」法案在眾議院程序表決上卡關怒罵共和黨人。美聯社
美國總統川普於當地時間3日凌晨發文，就「又大又美」法案在眾議院程序表決上卡關怒罵共和黨人。美聯社

衛報報導，美國聯邦眾議院自當地時間2日起對「又大又美」法案進行程序表決，但至3日凌晨仍未通過，引發美國總統川普不滿，在社群連續發文施壓，警告自家共和黨人若未能通過法案，將付出選票代價。

川普稍早在真實社群寫道：「史上最大減稅與經濟繁榮 vs. 史上最大增稅與經濟失敗。共和黨人到底還在等什麼？？？你們到底想證明什麼？？？讓美國再次偉大（MAGA）支持者很不高興，這會讓你們失去選票！！！」

隨後川普又發文表示：「對共和黨人來說，這應該輕鬆投下同意票。太荒謬了！！！」

又大又美法案是涵蓋稅改、支出重分配、邊境安全的大型立法計畫，內容延續川普第一任期2017年的減稅政策，主張削減對社福與綠能的補貼，將資源轉向軍事、邊境與本土製造。

該法案目前正在眾院進行程序表決，共和黨人依舊喬不攏，仍有5人投反對，以及8人未參與表決。眾院民主黨人全數投下反對。

倘若法案通過程序表決，將可正式進入辯論階段，接著最終表決通過則將送交川普簽署生效。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，眾院議長強生稍早接受福斯新聞訪問表示，將「持續開放表決直到完成為止」，且「絕對有信心」法案最終會通過。

美國眾議院議長強生2日在國會為法案表決一事焦頭爛額。法新社
美國眾議院議長強生2日在國會為法案表決一事焦頭爛額。法新社

共和黨 川普 美國

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