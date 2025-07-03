洛杉磯野火調查：罕見發現致癌物「鈹」 數年後恐致命

加州洛杉磯近郊1月遭野火肆虐，舊金山紀事報調查污染檢測結果發現，數十戶民宅罕見出現致癌物質「鈹」。這是首次在野火過後，鈹在民宅中多處被發現。專家憂心，911事件幾年後數千人罹患重症的情況重演。

「鈹」（beryllium）是一種鮮為人知的稀有金屬，因比鋁輕、比鋼堅硬而受到青睞。由於耐腐蝕，且在極端高溫或低溫下依然能保持形狀，在商業上被廣泛應用，常以微量與銅合金的形式，應用於老式高爾夫球桿、汽車安全氣囊感測器，及韋伯太空望遠鏡的鏡面中。其在核武上的應用價值，也被美國國防部視為極為關鍵的戰略資源。

洛杉磯1月遭到野火肆虐，近郊高級社區「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）與伊頓（Eaton）是兩大主要火場，受災戶多數已經或即將搬回家中。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）在一項調查報導揭露，鈹在火場的數十戶住宅中被發現。10多位不同領域專家指出，這是首次野火過後，在多戶住宅中廣泛檢出鈹。

儘管鈹被廣泛且安全地應用於各種產品之中，但當含有鈹的物體被加熱時，可能會釋放出微小的金屬粒子，進入肺部。專家指出，這種物質極為危險，即使空氣中僅有微量，長期暴露也可能促使癌細胞生成，或引發終生難癒且潛在致命的呼吸道疾病。

報導指出，大多數倖存民宅至今都沒有接受鈹檢測，檢測呈現出陽性結果的住家，幾乎都是屋主自掏腰包，花費數千美元進行檢測，恐有更多住宅遭到這種物質污染。

屋主柯普蘭（Krista Copelan）受訪表示，在野火過後的幾個月裡，家中檢測到各種有毒殘留物；源自防腐木材和土壤中農藥的砷、來自成千上萬棟被燒毀房子電線系統裡的銅、及來自過去的老舊油漆和含鉛汽油的鉛，而在廚房地板上則意外出現了鈹。

另一名屋主的檢測結果則顯示，家中地板每100平方公分含有1.1微克的鈹，這個數值超過美國能源部（U.S. Department of Energy）建議的工業設備污染標準5倍以上，已遠超安全標準。

加州大學戴維斯分校（UC Davis）空氣品質研究中心助理研究員拜恩（Keith Bein）指出，鈹的發現令他震驚，「甚至無法提出一個合理假設，解釋它是從哪裡來的」。

研究鈹對人體影響長達40年的肺部病理專家紐曼（Lee Newman）表示，民眾暴露於鈹的程度和風險大小，取決於這些受污染的物體表面從現在開始如何被處理。

部分專家指出，清除鈹可以採用目前用於清除鉛的標準方法，需要穿戴防護裝備、使用專業器材，並進行徹底的重複檢測。但相較於鉛，鈹在極低濃度下就具有毒性。

紐曼也指出，鈹在固態狀態下，無論是純金屬或合金形式，對人體是無害的；但一旦受到干擾，比如把它研磨、拋光、打磨或熔化，這些動作都可能產生鈹的煙霧，也就是金屬微粒或鈹粉塵。鈹微粒體積極小，極容易懸浮在空氣中，並被吸入人體內。

紐曼補充，高濃度鈹若接觸到傷口可能造成潰瘍，若進入眼睛則可能引起慢性結膜炎。國際癌症研究機構（IARC）已將鈹列為致癌物，表示其與癌症有關聯性。

不過，最令專家擔憂的是呼吸系統方面的疾病。加州大學舊金山分校（UCSF）前教授巴麥斯（JohnBalmes）表示，當鈹微粒進入肺部時，可能會在某些人身上引發一種叫做「鈹致敏」（berylliumsensitization）的免疫系統反應，有可能更進一步發展成為「慢性肺部疾病」，最終可能導致長期咳嗽、呼吸困難、疲勞與肺功能下降。

醫師則強調，暴露在鈹中並不會立即造成健康影響，但其可能引發的嚴重甚至致命疾病，往往在多年後才會浮現。

2001年，美國遭遇911恐怖攻擊，紐約消防人員與清理人員暴露在世貿大樓餘燼與殘骸釋出的各種有毒物質中。幾年之後，數千人罹患重病，包括癌症、呼吸與消化系統疾病。

熟悉鈹暴露標準的美國能源部前工業衛生專家溫巴赫（Paul Wambach）告訴舊金山紀事報，「在我看來，最關鍵的問題是：我們是不是又遇上了類似911救援人員的情況」。