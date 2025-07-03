價值3兆美元的大哉問：眾院共和黨財政保守派最後關頭是否又被摸頭？

在美國國會山莊，這已經成了司空見慣的戲碼：眾議院的保守派「財政鷹派」一開始強烈反對共和黨領袖推動的龐大財政法案，痛批開銷失控、加劇聯邦債務危機，堅稱絕不退讓。外界也總會屏息觀察：這次他們會不會真的抗命投下反對票？

紐約時報2日分析，到最後，經過川普總統的會面、電話遊說與黨團內強力施壓，他們往往還是妥協。

本周，眾院共和黨領袖希望老劇本再演一次，好讓他們趕在川普設定的期限前，通過這份減稅並削減社福支出的龐大法案。如果保守派真堅持反對，就可能讓國會錯過期限，徹底擊碎川普國內政策的關鍵拼圖。

自由黨團（House Freedom Caucus）議員2日在國會山莊和白宮與川普及議長強生密集磋商，堅稱這次絕不輕易退讓，要求對參院剛通過的版本大改。

他們最不能接受的是，為了確保參院過關，共和黨領袖在法案裡又多加了至少1兆美元的支出，包括500億美元專款補貼鄉村醫院，試圖減緩削減Medicaid（聯邦醫療補助）的衝擊。此外，參院版還保留拜登任內推動的潔淨能源稅收抵免條款，只要一年內開工或2027年底前完工，就能繼續申請優惠。

更讓保守派不滿的是，參院版本刪除原先禁止Medicaid給跨性別者性別肯定（Gender-affirming）醫療補助的條款，以及原本限定「川普帳戶」只能給美國公民嬰兒的規定。

但對他們而言最嚴重的是，這個法案仍會讓美國債務再增至少3.3兆美元。南卡羅萊納州眾議員諾曼就說：「我們得確保好的政策不被糟糕的支出拖垮。」田納西州眾議員歐格斯更直斥這版本是「廢物」。德州眾議員羅伊則不斷在社群媒體上批評它違反預算協議，對潔淨能源補貼的處理簡直是「壞上加壞的破局點」。

諷刺的是，羅伊之前雖然罵聲連連，最後還是投了眾院版贊成票，因為領袖承諾將Medicaid工作要求提前至2026年上路。但他現在說，參院不但沒改善，反而更糟，還把責任推給參院議事人員。

即便如此，支持派依舊樂觀。南達科他州的強森議員透露，川普在白宮會議上「勸服了不少人」。事實上，川普多次展現關鍵說服力。過去幾次關鍵表決，他總能在最後一刻打電話拉票，讓保守派放下威脅，乖乖投下贊成票。

唯一一次保守派真的成功阻擋自家法案是在去年12月，當時川普還不是總統。如今重回選戰，他要再度測試黨內是否會像往常一樣，最後還是選擇妥協。