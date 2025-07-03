美新澤西跳傘勝地傳飛安事故 飛機衝出跑道墜毀15人受傷

美聯社與當地媒體2日引述有關單位報導，美國新澤西州南部一座機場傍晚發生飛安事故，一架小型跳傘飛機機場起飛時衝出跑道末端，隨後墜毀於附近的林地，造成15人受傷。

空拍畫面

🚨🇺🇸 SKYDIVING PLANE CRASHES AT NEW JERSEY AIRPORT WITH 15 ABOARD, 5 HOSPITALIZED



A small aircraft carrying approximately 15 people crashed in wooded area near Cross Keys Airport in Monroe Township, triggering a mass casualty response at 5:30 PM Wednesday.



At least five victims… pic.twitter.com/SIPOIq6MUR — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 2, 2025

這起事故發生在距費城東南方約33.8公里的克羅斯基斯機場（Cross Keys Airport），有關單位當天下午5時30分左右接獲通報，稱該機場發生「大規模傷亡」緊急事件。從空拍畫面可見，失事飛機墜落在一處林地，周圍散落多塊殘骸，現場有消防車與其他緊急應變車輛圍繞。

根據紐約郵報報導，事發地點是當地知名跳傘勝地，「本區規模最大的跳傘中心」距離機場僅2分鐘路程。美國聯邦航空總署（FAA）發言人指出，涉事機型為Cessna 208B，機上共搭載15人。官員表示，目前正設法將機師從機體中救出。

出事機型

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Aircraft Crashed Near Cross Keys Airport



Cross Keys, NJ – July 2, 2025. A Cessna 208B SuperVan 900, operated by Arne Aviation LLC, was involved in a tragic incident near Cross Keys Airport (17N) in Cross Keys, New Jersey, earlier today. The aircraft, which… pic.twitter.com/sLykdqfH32 — SLCScanner (@SLCScanner) July 2, 2025

稍早消息指出，5名傷者預計將被送往新澤西州卡姆登（Camden, NJ）的庫珀大學醫院（Cooper University Hospital）。院方發言人表示，急診與創傷部門的成員已趕赴事故現場，目前尚無法提供傷者的詳細傷勢資訊。不過，格洛斯特郡（Gloucester County）緊急事務管理局的官員表示，傷勢情況從輕傷到重傷皆有。事故原因仍在調查中。