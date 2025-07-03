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川普大又美法案在眾院遭自家人杯葛 BBC歸納出3癥結

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
共和黨籍眾院議長強生奉命通過川普法案，但阻力很大。法新社
共和黨籍眾院議長強生奉命通過川普法案，但阻力很大。法新社

美國前總統川普推動的稅改法案，號稱是他「重振經濟、減輕中產負擔」的看板政績，如今卻在共和黨內部出現嚴重分歧，導致法案在眾議院卡關。儘管川普正積極為明年期中選舉布局，期望在國會闖關成功、端出實績，但BBC分析指出，目前僵局主要有三大原因：黨內理念分裂、程序與時程壓力、以及對財政赤字的憂慮。

首先，最大挑戰來自共和黨內部分裂。雖然川普派掌握眾議院多數，但並非鐵板一塊。保守派「自由黨團」（Freedom Caucus）成員擔心新稅改版本會進一步擴大政府支出、侵蝕保守財政原則。他們主張必須減少開支才能配合減稅，否則只是把債務問題留給後代。相對地，溫和派共和黨人則擔憂刪減稅負過多，會被批評圖利富人、傷害中產階級利益，影響選區選情。這讓眾議院議長強生（Mike Johnson）在協調上進退兩難。

第二個因素是立法程序與時程壓力。眾議院原先希望能快速通過版本送參議院，但若版本內容調整幅度太大，就必須重回參院再表決一次。共和黨參議院版先前已非常接近表決門檻，任何細節改動都可能讓脆弱的支持瓦解。特別是川普稅改方案試圖一次打包處理多項減稅，包括企業稅、中小企業稅與個人減稅延長，增加了談判複雜度。這使共和黨內部短時間內難以就具體版本達成共識。

最後，對聯邦赤字和債務的擔憂也是卡關主因之一。美國國會預算辦公室（CBO）早已多次警告，延長2017年川普任內的大規模減稅方案，將進一步拉高聯邦赤字。即使川普盟友認為減稅能刺激經濟、增加稅收基礎、長期有利於平衡預算，但部分共和黨人仍質疑這種「供給面經濟學」能否如期奏效。對於要爭取連任或鞏固搖擺選區的議員來說，面對選民對赤字與債務的憂慮，他們難以輕率支持進一步減稅。

華盛頓郵報指出，共和黨多年來奉CBO的報告為圭臬，現在又質疑其公信力，根本是政治操作。

總的來說，川普與共和黨領導層雖然急於在選前端出新的減稅政績，以證明他們有解決經濟壓力的方案，但內部分歧、立法程序風險和財政現實形成三重障礙，讓這項看似必然的黨內優先法案陷入膠著。議長強生目前仍在嘗試整合各派意見，但時間有限，稍有閃失就可能讓整個減稅計畫破局。

共和黨 川普 眾議院

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