原油、銅和黃金全面走高 市場焦點轉向今天公布的美國就業報告

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經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
油價示意圖。圖／AI生成
油價示意圖。圖／AI生成

由於川普宣布與越南達成貿易協議，增強投資人樂觀看待貿易局勢的預期心理，原油價格在獨立日假期前的清淡交易中上漲。銅價在倫敦市場突破每噸一萬美元，創出3月底以來盤中新高。黃金價格小幅上漲，投資人在等待美國將公佈的一系列重要經濟數據。以下是整理自彭博的商品行情：

原油上漲

受美國和越南達成貿易協議的激勵，原油價格周三在公共假期前的清淡交投中走高。

美國總統川普宣布和越南達成協議，美國對越南的出口將享受零關稅的待遇；這是繼美國與主要貿易夥伴英國和中國大陸達成協議之後宣布的第三項協議，投資人樂觀期待，在7月9日的最後期限之前，還會達成更多協議。

投資人注意力轉向未來幾天的一系列重要事件，包括周四美國的就業報告以及OPEC+本周末的產量決策。

紐約市場8月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.1%，收於每桶67.45美元； 9月交割的布蘭特原油期貨上漲3%，至每桶69.11美元。

銅價突破每噸10,000美元

市場參與者試圖利用倫敦、紐約以及上海市場的價差套利，倫敦金屬交易所(LME)銅價周三突破每噸10,000美元。

LME 3個月銅期貨周三一度觸及每噸10,020.50美元，是3月26日以來盤中新高，但整個交易日都在一個狹窄區間內波動。

瑞士寶盛集團的Carsten Menke在一份報告中表示，雖然銅價上漲本可歸因於貿易緊張局勢緩和和經濟衰退風險減弱，但在其看來（幾乎）完全與貿易關稅有關。

由於市場預期美國將對銅徵收進口關稅，今年已有創紀錄數量的這種金屬流入美國。這使得紐約商品交易所（Comex）的銅價漲幅超過了其他交易所。Comex近月銅合約今年以來已累計上漲約25%，持續吸引銅從全球其他地區流入美國。

寶盛集團的Menke表示，美國的銅進口激增足以將一個本來供需平衡的市場推向緊張狀態，至少在帳面上是如此。

截至倫敦市場收盤，LME銅期貨上漲0.8%，報10013.0美元/噸。LME鋁期貨漲0.8%，報2620.0美元/噸；LME鎳期貨上漲0.6%，報15302.0美元/噸。

金價小幅上漲

川普的稅改法案周二在參院過關，接下來將在眾議院接受審議。此法案有可能會使財政赤字在未來十年增加3.3兆美元，料將會增強黃金的避險吸引力。

截至紐約時間下午3點，黃金現貨上漲0.49%，報每英兩3,355.24美元。

投資人 美國 越南

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