移民團體發起聯邦訴訟 控訴川普政府違憲執法

洛杉磯多個移民團體針對川普政府提起聯邦訴訟，控訴一系列在洛杉磯地區的突襲執法，違反憲法保障的正當法律程序，要求法院發出禁制令。

「洛杉磯時報」報導，美國公民自由聯盟（ACLU）在內的多個移民團體6月26日聯合提出訴訟。

起訴書指出，6月初以來，洛杉磯地區的洗車廠、公車站、農場和便利商店等場所，頻頻出現身穿軍裝、未表明身分的執法人員，沒有逮捕令就把人抓走。

ACLU律師塔斯札（Mohammad Tajsar）向洛杉磯時報指出，這些執法人員「突然冒出來，到處亂竄，隨機抓人」，執法行動儼然變成「光天化日下公開綁架」。

這些團體發起訴訟，指控川普政府的突襲執法違反正當程序，「藐視憲法和聯邦法律」，希望阻止類似的情況擴散到紐約、芝加哥。

這一波針對非法移民的執法，洛杉磯成為聯邦政府與地方移民社區交鋒的前線。

川普政府6月30日也對洛杉磯保護無證件移民的「庇護城市」（sanctuary city）政策提出訴訟，且公開表示要對庇護城市加強執法。

訴狀當中舉出多個例子，說明移民暨海關執法局（ICE）的執法過程不正當。

包括擁有美國與墨西哥雙重國籍的男子，在工作10年的洗車廠，遭到未具名的執法人員帶走，雖然他出示美國身分證明，卻仍遭到強行帶走。

也有突襲行動使用爆破裝置，破門闖入民宅，打破孩子臥房窗戶，導致家屬受到驚嚇，向警局求助卻被告知無法協助。

訴狀描述聯邦探員在突襲行動當中，「系統性地針對膚色較深的人」，無論是否具有合法身分，膚色較深容易成為盤查對象，使得社區居民擔憂，光長相也可能成為目標。

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）公開回應，任何聲稱執法人員根據膚色抓人的說法，都是荒謬至極而且完全錯誤的說法，強調國土安全部的執法行動都有明確目標，執法人員在出任務之前，會做出謹慎評估與判斷。

國土安全部先前公布資料，洛杉磯地區從6月6日到22日的執法行動拘捕1618人。國土安全部及ICE官員過去多次表示，執法行動是針對非法入境、被下達遣返令的人或有犯罪紀錄者。

但報導指出，多數被捕者無犯罪紀錄。目前聯邦法院已受理本案，預計將在數週內針對是否頒布初步禁制令展開審理。