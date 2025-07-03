快訊

亞洲國家再下一城！川普：將與印度達成「截然不同」貿易協議

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光…第一名是「她」

移民團體發起聯邦訴訟 控訴川普政府違憲執法

中央社／ 洛杉磯2日專電

洛杉磯多個移民團體針對川普政府提起聯邦訴訟，控訴一系列在洛杉磯地區的突襲執法，違反憲法保障的正當法律程序，要求法院發出禁制令。

「洛杉磯時報」報導，美國公民自由聯盟（ACLU）在內的多個移民團體6月26日聯合提出訴訟。

起訴書指出，6月初以來，洛杉磯地區的洗車廠、公車站、農場和便利商店等場所，頻頻出現身穿軍裝、未表明身分的執法人員，沒有逮捕令就把人抓走。

ACLU律師塔斯札（Mohammad Tajsar）向洛杉磯時報指出，這些執法人員「突然冒出來，到處亂竄，隨機抓人」，執法行動儼然變成「光天化日下公開綁架」。

這些團體發起訴訟，指控川普政府的突襲執法違反正當程序，「藐視憲法和聯邦法律」，希望阻止類似的情況擴散到紐約、芝加哥。

這一波針對非法移民的執法，洛杉磯成為聯邦政府與地方移民社區交鋒的前線。

川普政府6月30日也對洛杉磯保護無證件移民的「庇護城市」（sanctuary city）政策提出訴訟，且公開表示要對庇護城市加強執法。

訴狀當中舉出多個例子，說明移民暨海關執法局（ICE）的執法過程不正當。

包括擁有美國與墨西哥雙重國籍的男子，在工作10年的洗車廠，遭到未具名的執法人員帶走，雖然他出示美國身分證明，卻仍遭到強行帶走。

也有突襲行動使用爆破裝置，破門闖入民宅，打破孩子臥房窗戶，導致家屬受到驚嚇，向警局求助卻被告知無法協助。

訴狀描述聯邦探員在突襲行動當中，「系統性地針對膚色較深的人」，無論是否具有合法身分，膚色較深容易成為盤查對象，使得社區居民擔憂，光長相也可能成為目標。

國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）公開回應，任何聲稱執法人員根據膚色抓人的說法，都是荒謬至極而且完全錯誤的說法，強調國土安全部的執法行動都有明確目標，執法人員在出任務之前，會做出謹慎評估與判斷。

國土安全部先前公布資料，洛杉磯地區從6月6日到22日的執法行動拘捕1618人。國土安全部及ICE官員過去多次表示，執法行動是針對非法入境、被下達遣返令的人或有犯罪紀錄者。

但報導指出，多數被捕者無犯罪紀錄。目前聯邦法院已受理本案，預計將在數週內針對是否頒布初步禁制令展開審理。

法人 洛杉磯 移民

延伸閱讀

越南銷美商品徵20%關稅 分析師：對蘋果影響極小

川普稱不考慮延長關稅暫緩 網諷：TACO又來？憂台灣「跪舔也沒用」

美越達成貿易協議 川普：越南20％關稅 美國獲零關稅

川普發紅包！「大而美」法案 美國製造半導體業大補

相關新聞

美新澤西跳傘勝地傳飛安事故 飛機衝出跑道墜毀15人受傷

美聯社與當地媒體2日引述有關單位報導，美國新澤西州南部一座機場傍晚發生飛安事故，一架小型跳傘飛機機場起飛時衝出跑道末端，...

價值3兆美元的大哉問：眾院共和黨財政保守派最後關頭是否又被摸頭？

在美國國會山莊，這已經成了司空見慣的戲碼：眾議院的保守派「財政鷹派」一開始強烈反對共和黨領袖推動的龐大財政法案，痛批開銷...

川普大又美法案在眾院遭自家人杯葛 BBC歸納出3癥結

美國前總統川普推動的稅改法案，號稱是他「重振經濟、減輕中產負擔」的看板政績，如今卻在共和黨內部出現嚴重分歧，導致法案在眾...

原油、銅和黃金全面走高 市場焦點轉向今天公布的美國就業報告

由於川普宣布與越南達成貿易協議，增強投資人樂觀看待貿易局勢的預期心理，原油價格在獨立日假期前的清淡交易中上漲。銅價在倫敦...

移民團體發起聯邦訴訟 控訴川普政府違憲執法

洛杉磯多個移民團體針對川普政府提起聯邦訴訟，控訴一系列在洛杉磯地區的突襲執法，違反憲法保障的正當法律程序，要求法院發出禁...

川普發紅包！「大而美」法案 美國製造半導體業大補

美國參議院1日通過川普的「大而美」法案，發給有意投入「美國製造」的半導體業者紅包，明訂若業者在2026年底前在美動工建新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。