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英鎊重挫 工黨政府內部出現摩擦 美元持穩等待就業報告

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英國政府紛爭讓英鎊兌美元重貶1.3%。路透
英國政府紛爭讓英鎊兌美元重貶1.3%。路透

英國工黨政府內部出現摩擦，英鎊周三大幅走貶。美元指數幾無變動，投資人關注周四公布的6月就業報告，以研判聯準會（Fed）未來幾個月的降息路徑。

英鎊兌美元重貶1.3%至盤中低位1.3563，英國富時250指數和英債也下跌，市場關切英國政府支出和財政大臣里夫斯的去留。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報96.776。

據ADP Research周三發布的數據，民營部門就業人數6月減少3.3萬人，為兩年多來首見下降。

歐元兌美元紐約午後縮減跌幅，略低於1.18。

美元兌日圓升值0.2%至143.65，收斂早盤漲幅。

隨著川普在關稅談判最後期限臨近之際擴大施壓，日本在貿易談判中維持穩健友好立場的努力面臨考驗。

指數 聯準會 英國

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