美越達成貿易協議 川普：越南20％關稅 美國獲零關稅
美國總統川普2日表示，他與越南達成貿易協議，越南出口到美國的產品將面臨20%的關稅，同時越南將開放市場給美國，美國產品會獲得零關稅的優惠待遇。
川普2日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與越南共產黨中央總書記蘇林（To Lam）親自互動，並達成貿易協議。
川普指出，越南出口到美國的產品將支付20%的關稅，轉運的產品將支付40%的關稅；川普說，作為交換條件，越南將向美國開放他們的貿易市場，代表美國產品將獲得零關稅的優待，
川普並表示，他認為讓休旅車加入越南的眾多生產線是件很好的事；川普也說，他與蘇林的互動非常愉快。
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