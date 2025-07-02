川普：與越南達成協議 越南商品關稅20%轉運商品關稅40%

美國總統川普2日在真實社群發文說，「我剛和越南達成貿易協議」，之後將公布詳情。

川普說，越南運往美國的所有商品將繳納20%關稅，轉運商品則將繳納40%關稅。越南將對美國開放市場，「我們將能夠以零關稅向越南銷售我們的產品」。

美媒Politico同日報導，根據其檢視的美越共同聲明草稿，兩國已為後續再舉行貿易會談達成大略框架；美國將繼續暫緩對越南輸美商品的46%對等關稅，兩國同時將協商細節貿易協定。

作為交換，越南承諾向一系列美國商品開放市場，也將採取措施，減少經由越南轉口美國的中國大陸商品。