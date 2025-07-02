川普：與越南達成協議 越南商品關稅20%轉運商品關稅40%

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普，攝於5月23日。美聯社
美國總統川普，攝於5月23日。美聯社

美國總統川普2日在真實社群發文說，「我剛和越南達成貿易協議」，之後將公布詳情。

川普說，越南運往美國的所有商品將繳納20%關稅，轉運商品則將繳納40%關稅。越南將對美國開放市場，「我們將能夠以零關稅向越南銷售我們的產品」。

美媒Politico同日報導，根據其檢視的美越共同聲明草稿，兩國已為後續再舉行貿易會談達成大略框架；美國將繼續暫緩對越南輸美商品的46%對等關稅，兩國同時將協商細節貿易協定。

作為交換，越南承諾向一系列美國商品開放市場，也將採取措施，減少經由越南轉口美國的中國大陸商品。

川普 美國 越南

延伸閱讀

押注這4種交易今年虧慘了！川普罵最兇的投資最有賺頭

不公平？川普猛批日本不買美國車 石破茂冷回：左駕又耗油很難賣

分析美國偉大有四要素 童子賢：「大而美」政策是將內部問題外部化

憂心迫害移民…教會界反對川普新法案 警告將削弱宗教自由

相關新聞

美越達成貿易協議 川普：越南20％關稅 美國獲零關稅

美國總統川普2日表示，他與越南達成貿易協議，越南出口到美國的產品將面臨20%的關稅，同時越南將開放市場給美國，美國產品會...

川普：與越南達成協議 越南商品關稅20%轉運商品關稅40%

美國總統川普2日在真實社群發文說，「我剛和越南達成貿易協議」，之後將公布詳情。

川普不滿新聞節目「60分鐘」狀告CBS 1600萬美元和解

美國總統川普去年大選期間，控告哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」播出對手賀錦麗的專訪誤導大眾。媒體報導，CB...

憂心迫害移民…教會界反對川普新法案 警告將削弱宗教自由

由美國基督教領袖組成的聯盟正呼籲參議院否決川普總統提出的大而美法案，也就是眾議院第1號決議案(HR 1)。他們警告，該法案將資助大規模驅逐出境、傷害弱勢社群並削弱宗教自由。

川普政府鎖定對付特定歸化公民 民主黨新星曼達尼恐成箭靶

美國紐約州州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）自上周贏得民主黨紐約市長初選後以來，過往的社群媒體貼文和及早期政...

影／美倉庫爆炸變「失控煙火秀」畫面曝光！烈焰竄4500公尺

每日郵報報導，美國加州一處煙火倉庫7月1日傍晚驚傳連環爆炸，大片橘色紅色火焰炸破屋頂，濃煙直竄1萬5000英尺之高（約4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。