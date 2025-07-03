搶時間、搶人、搶設備 …半導體美國製造 還有挑戰

美釋放政策利多，企業在2026年期限前動工興建新廠，可獲得35%投資稅收抵免，台積電（2330）、環球晶可望受惠政策，但齊頭式給補助，業者首先面臨搶時間、搶人、搶設備大戰；原本有意放緩投資的英特爾、三星也可能重提投資計畫，中長期來看，產線完工後搶單戰也值得關注。

三星位於美國德州泰勒市的工廠建設進度先前已完成99.6%，但外電報導，因訂單狀況不佳，三星延後生產設備進廠時間。原本一廠將採5奈米製程生產，若有政策補助，不但一廠有望啟用，等於後續最快2026年前還能發包二廠工程。

英特爾動態也受關注。業界觀察，美國政府提高投資抵減比率，無非是希望讓投資美國方案更有吸引力，但重點是投資美國金額本就龐大，若期待廠商為了政府提高投資抵減金額，立刻改變整體投資意向，也非易事。

英特爾在美國境內生產據點包括奧勒岡州、亞利桑那州與新墨西哥州的廠區，俄亥俄州建廠計畫已延遲。近期英特爾屢傳裁員瘦身計畫，正處在轉型陣痛期，縮減不必要支出，同時將有限資源投注在重點發展項目，可能是其現階段首要課題。

業者分析，當前面對外在總經環境與市況多變，政府相關補助或抵減額度能增加當然是好事，但卻不一定是最能吸引廠商加碼的利多。