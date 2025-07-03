「大而美」法案 …眾院最終表決 跑票三張就泡湯

美國總統川普力推的減稅和減支法案1日在聯邦參議院以51票對50票驚險過關，接下來法案將交眾議院進行最終表決，但共和黨自己內部卻出現阻力，有溫和派和強硬保守派議員威脅會投下反對票，這使得川普自行設定的7月4日獨立紀念日前完成立法目標面臨挑戰。

這項又稱「大而美」法案在參院能過關，全賴副總統范斯投下關鍵一票打破平手僵局；但進了眾院可能就沒那麼幸運。若全員出席投票，面對民主黨一致反對，眾院議長強生最多僅能承受三名共和黨議員跑票。5月曾反對該法案的眾議員戴維森和馬西，至今仍堅持反對立場。

川普大而美法案重點

該法案預計十年內可削減超過1.1兆美元支出，但也會減稅4.5兆美元，主要延續川普2017年減稅政策，加上提高軍事與邊境安全經費等，將使國債增加逾3.3兆美元。共和黨內自由黨團強硬派議員，便是以聯合稅務委員會預估法案將擴大赤字為由，反對法案。

眾院共和黨二號人物史卡利斯樂觀表示：「我們明天能搞定。」但強硬保守派眾議員羅伊指出，「許多」議員擔心參院版本，「我本人也有強烈疑慮，不是很傾向支持」。

共和黨人表示，法案通過有助於他們在期中選舉持續掌握國會多數席位；但民調顯示，該法案並不特別受歡迎，根據皮尤研究中心（Pew）新近調查，有49%的美國人反對這份法案，29%支持，21%未定。

即使在沒有「又大又美法案」情況下，未來幾十年美國政府赤字估計將屢創新高。根據非黨派機構國會預算處（CBO）估計，國債赤字幾乎跟經濟規模一樣大，到了2055年時國債將比經濟多出56%。

保守派智庫「曼哈頓研究所」預算專家瑞德爾說，2017年減稅法案將變得永久有效，未來30年裡國債規模會變成美國經濟的兩倍。 根據「末日情境」假設，借錢給政府的投資人最終對美國償還能力失去信心，要求公債提高利率，借款成本因此增加。