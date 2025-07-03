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川普發紅包！「大而美」法案 美國製造半導體業大補

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者尹慧中鐘惠玲／綜合報導
美國參議院1日通過川普的「大而美」法案，發給有意投入「美國製造」的半導體業者紅包。路透
美國參議院1日通過川普的「大而美」法案，發給有意投入「美國製造」的半導體業者紅包。路透

美國參議院1日通過川普的「大而美」法案，發給有意投入「美國製造」的半導體業者紅包，明訂若業者在2026年底前在美動工建新廠，可獲得35%的投資稅收抵減，遠高於現行的25%，也超越草案原訂的30%。

此舉有助降低半導體業者赴美投資建廠成本，並強化美國擴大半導體本土製造的戰略布局。台廠中，台積電（2330）、環球晶都將領到川普政府政策紅包；英特爾、美光等美企，以及三星等外商若符合規定，也都有糖吃。

大而美法案給半導體業發紅包
大而美法案給半導體業發紅包

對於川普釋出利多，台積電昨（2）日沒有新評論。不過，台積電美國新廠子公司先前致函美商務部已提及，台積電在美國的投資將有助於實現官方大規模推動先進半導體製造目標，並呼籲利用稅法提升美國半導體製造業的競爭力。業界認為，此次「大而美」法案提高半導體業投資稅收抵減，「台積電的聲音，川普聽到了」。

環球晶昨表示，該公司將根據相關補助辦法，依照美國主管機關程序，申請相關補助暨稅收抵減。據了解，上述相關稅收抵減也可選擇領取現金補助的形式。

美國這項半導體製造條款被納入總長約900頁、被視為川普經濟主張核心的法案。眾議院即將啟動審議程序，想趕在7月4日前送交川普簽署生效。

稅收抵減加碼將強化2022年晶片與科學法的激勵措施，該案包含390億美元補助款，以及750億美元製造業貸款額度，旨在扭轉半導體業過去數十年外移亞洲的趨勢。

此一稅收優惠未設上限，預計政府的財政支出將超過其他形式的補貼，反映晶片法成功帶動投資。法案特別規定，明年底前啟動建廠計畫，後續持續建設的支出仍適用稅收抵減。此條款旨在加速建廠進程，同時考量到晶圓廠需數年工期才能完工的產業特性。

半導體 台積電 川普 美國

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