憂心迫害移民…教會界反對川普新法案 警告將削弱宗教自由

由美國基督教領袖組成的聯盟正呼籲參議院否決川普總統提出的大而美法案，也就是眾議院第1號決議案(HR 1)。他們警告，該法案將資助大規模驅逐出境、傷害弱勢社群並削弱宗教自由。

恐法案差散家庭

據《基督教第一電台》報導，本週數十位來自不同宗派的牧師與教會領袖連署呼籲參議員，譴責川普稱為「大而美」(One Big Beautiful Bill Act)的立法提案。他們主張，該法案會在移民社群中引發恐懼，導致家庭分離。這次跨宗派的連署書指出，法案將撥出數百億美元用在移民執法的條款，對此，「將導致美國家庭被拆散、對美國公民與移民子女造成傷害，並在社區製造混亂。」

除此之外，法案內的政策允許移民執法人員可以進入過去被視為執法禁區的教堂及其他宗教場所。由於擔心遭到驅離，教會觀察發現，許多參加宗教活動的人數已開始減少。

反對美墨邊境圍牆

此外，基督教領袖也反對將資金用於打造美墨邊境的圍牆，認為邊境圍牆將破壞邊境地區當地環境，並迫使孤立無援的庇護申請者更加依賴人口走私者，也會讓移民不得已穿越更危險的地形，增加死亡風險。

參議院預計在未來幾天內將辯論這項法案。儘管川普政府強烈支持，但目前有許多信仰領袖依舊呼籲議員投下反對票，包括稍早與川普撕破臉的馬斯克也強烈反對這項法案。

有肯定、有譴責

據《MSNBC》報導，美國天主教主教團在同一天也致函參議員，肯定川普法案在打擊墮胎的努力，但對其中其他部分內容則表示譴責，包括刪減弱勢民眾的醫療補助以及僅靠執法的移民政策，認為這種做法不公正，而且從財政角度來看無法持續。

另外，民主黨參議員兼浸信會牧師拉斐爾・沃諾克在上週日也帶領一群信仰領袖在國會山莊大廳進行禱告，展現宗教界對該法案日益高漲的反對聲浪。

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