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川普政府鎖定對付特定歸化公民 民主黨新星曼達尼恐成箭靶

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨紐約市長候選人曼達尼6月25日在初選觀選派對上發言。路透
美國民主黨紐約市長候選人曼達尼6月25日在初選觀選派對上發言。路透

美國紐約州州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）自上周贏得民主黨紐約市長初選後以來，過往的社群媒體貼文和及早期政治活動就受到嚴格審視。衛報1日報導，川普政府提出剝奪曼達尼的美國國籍的可能性，作為打擊特定罪行外國出生公民行動的一環。

川普政府近日指示政府律師，優先針對犯有特定罪行的外國出生公民啟動撤銷國籍程序。司法部備忘錄指示，針對涉嫌「非法取得」國籍，或透過「隱瞞重要事實或蓄意虛假陳述」取得歸化資格的個案提起訴訟。

川普視察佛州時表示，如果曼達尼當選市長後反抗移民及海關執法局（ICE）執行任務，「我們必須逮捕他」。據Politico報導，川普還說：「很多人都說他非法入境，我們會全面調查。理想情況下，他最後會被證明沒那麼共產，但現在，他就是個共產主義者。」

現年33歲的曼達尼出生於烏干達，父母為印度裔，2018年成為美國公民，由於公開支持巴勒斯坦人的權利，引來媒體的廣泛關注和爭議。在上周的紐約市長初選勝出後，他先是因穆斯林信仰成為伊斯蘭恐懼者的攻擊對象，接著移民身分也遭受質疑。

田納西州共和黨籍聯邦眾議員奧格茲（Andy Ogles）日前致信聯邦司法部長邦迪（Pam Bondi），呼籲對曼達尼進行取消公民身份的程序，理由是他在入籍過程中，可能隱瞞支持「恐怖主義」，證據則是曼達尼曾在一首饒舌歌中，將一個因支持哈瑪斯而被定罪的基金會成員們稱為「我的伙伴們」，同時拒絕譴責「讓大起義全球化」這一說法。

奧格茲在「X」寫道，「小穆罕默德」（little muhammad）曼達尼是一個反猶太主義者、社會主義者和共產主義者，「他會摧毀偉大的紐約市，需要被驅逐出境。」

被問及此事時，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）則似乎為調查曼達尼的身分鋪路。她說：「我還沒看到這些說法，但如果是真的，確實應該展開調查。」聯邦司法部證實收到奧格斯來函，但沒有進一步置評。

曼達尼則上「Ｘ」貼出聲明指出： 「美國總統剛剛威脅要逮捕我，剝奪我的公民身份，關進拘留營後驅逐出境。不是因為我違反任何法律，而是因為我將拒絕讓ICE在我們的城市橫行恐嚇。」

川普 紐約 美國公民

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