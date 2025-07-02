影／美倉庫爆炸變「失控煙火秀」畫面曝光！烈焰竄4500公尺

每日郵報報導，美國加州一處煙火倉庫7月1日傍晚驚傳連環爆炸，大片橘色紅色火焰炸破屋頂，濃煙直竄1萬5000英尺之高（約4500公尺），隨後倉內煙火接連炸開，整座設施陷入火海，場面宛如失控的煙火秀，令人驚心動魄。

這起事件發生在加州北部優洛郡（Yolo County），7月1日傍晚6時左右，位於艾斯帕托社區（Esparto）一處存放煙火爆竹的倉庫發生多起爆炸，火舌迅速蔓延至周邊多個設施，現場陷入一片火海。

當局迅速出動消防單位撲火，同時下令周邊方圓1英里地區強制撤離，附近多條道路已經封鎖。根據哥倫比亞廣播公司（CBS News），截至當晚8時41分左右尚未完全撲滅火勢。

目前尚不清楚爆炸原因及是否造成任何人員傷亡。

根據社群流傳的事發影片，存放大量煙火的多間倉庫先是失火冒出灰色濃煙，接著一眨眼發生強烈爆炸，畫面瞬間充斥橘紅色烈焰，炸出大量灰白煙霧竄入高空，宛如災難電影場景般駭人。

爆炸過後，倉內煙火持續引爆，火光一閃一閃接連竄出亂噴，伴隨連續爆聲不斷，空中不時綻放出白光與火星，如煙火秀失控般瘋狂上演，畫面持續數10秒以上未歇。

第一警報氣象小組告訴CBS News當地分台，爆炸竄出的濃煙高度達到1萬英尺至1萬5000英尺左右，約為3048公尺至4572公尺。

附近居民表示，爆炸威力之大，兩度震動住家窗戶。

❗️🇺🇲 - Fireworks warehouse in Esparto, Yolo County, California, exploded, destroying two homes and igniting nearby vegetation.



The blast near County Road 23 and County Road 86A caused a massive fire, named the Oakdale Fire, with fireworks scattering across a half-mile radius… pic.twitter.com/6PjjQf8SpW — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) 2025年7月2日