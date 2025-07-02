快訊

生態攝影機意外拍到已滅絕「林中仙子」 清晰照曝光專家嗨翻：奇蹟的開始

仙塔律師捲靈骨塔案　昔語錄曝光掀熱議：原來早就不演了

7月5日預言倒數！南海海槽強震恐釀近30萬人死亡 日急定防災計畫曝光

貝森特推測Fed應該會在9月前降息 認為市場指標勝過專家

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
貝森特表示，他始終相信市場指標勝過所謂專家。
貝森特表示，他始終相信市場指標勝過所謂專家。

美國財政部貝森特周二表示，他相信聯準會（Fed）會在9月前降息

貝森特接受福斯（Fox）新聞節目訪問，談到鮑爾會不會在秋季降息時說：「我的看法是，如果（他們的）標準是關稅沒有造成通膨，那照這個邏輯，降息其實應該早於那時候，不過9月以前是沒問題的。」

他說：「但說實在話，我並不認同他們的這套標準，但如果真要按照那套標準，秋天降息是當然的了。」

談到Fed主席鮑爾按兵不動的立場，是否真基於穩健的經濟判斷？貝森特說：「不妨看看市場怎麼說。這次美股從15%的跌幅創下歷史最快反彈，『解放日』後市場卻一片恐慌，金融圈全都看壞。」

「但當時賣股票的人，全都錯過了機會。我們看到這波大反彈，標普、道瓊、那斯達克今年表現都很好；而大家說遇到通膨和關稅應該最先崩盤的債市，10年期公債反而創下五年來最佳報酬。」

「所以，不論是債市還是股市，表現都很強。坦白說，我一直相信市場指標勝過所謂的專家，這也是我35年金融生涯的成功之道，就是聽市場的話。」

Fed 債市 貝森特 通膨 降息

延伸閱讀

川普施壓降息 鮑爾：聯準會必須完全不涉政治

下半年起跑 投資人棄科技就醫保 美股道指上漲400點

經濟學者憂美元避險失效 美債還會跌

川普又槓聯準會…白宮記者會點名「台灣利率比美國低」！TACO三寶：吃飯、睡覺、打鮑爾

相關新聞

川普不排除驅逐馬斯克！嗆DOGE將反噬 馬斯克心聲曝光

路透報導，美國總統川普與世界首富馬斯克因大又美法案再度隔空交火。川普7月1日威脅切斷馬斯克旗下公司的數十億美元聯邦補助，...

美擔憂彈藥儲備過低 烏克蘭遭空襲之際暫停部分軍援

美國官員1日表示，由於擔憂本國防空飛彈和其他精準彈藥的儲備過低，五角大廈正暫停向烏克蘭運送部分相關物資。

「大又美法案」是什麼？誰受害誰受益錢怎麼花 5大重點一次看

金融時報報導，美國聯邦參議院7月1日通過大又美法案，現交付眾議院表決，若通過將提交美國總統川普簽署立法。該法案預計10年...

台積電將爽領大紅包！美參院加碼半導體蓋廠優惠 2026年前動工適用

美國參議院周二通過的稅改法案將降低半導體製造商在美建廠成本，此舉不僅為晶片製造商帶來利多，更強化美國擴大本土半導體本土製...

披薩熱賣代表即將出大事？「五角大廈披薩報告」創辦人受訪回應了

華盛頓郵報1日報導，若美國的外國對手想預測美方何時何地發動軍事行動，可能會依靠衛星影像、截獲通訊或AI分析。但一般的網路...

若曼達尼抗拒驅逐非法移民 川普：我們會逮捕他

紐約州州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）贏得民主黨紐約市長初選，美國總統川普1表示，如果他當選市長以後，反抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。