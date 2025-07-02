貝森特推測Fed應該會在9月前降息 認為市場指標勝過專家

美國財政部貝森特周二表示，他相信聯準會（Fed）會在9月前降息。

貝森特接受福斯（Fox）新聞節目訪問，談到鮑爾會不會在秋季降息時說：「我的看法是，如果（他們的）標準是關稅沒有造成通膨，那照這個邏輯，降息其實應該早於那時候，不過9月以前是沒問題的。」

他說：「但說實在話，我並不認同他們的這套標準，但如果真要按照那套標準，秋天降息是當然的了。」

談到Fed主席鮑爾按兵不動的立場，是否真基於穩健的經濟判斷？貝森特說：「不妨看看市場怎麼說。這次美股從15%的跌幅創下歷史最快反彈，『解放日』後市場卻一片恐慌，金融圈全都看壞。」

「但當時賣股票的人，全都錯過了機會。我們看到這波大反彈，標普、道瓊、那斯達克今年表現都很好；而大家說遇到通膨和關稅應該最先崩盤的債市，10年期公債反而創下五年來最佳報酬。」

「所以，不論是債市還是股市，表現都很強。坦白說，我一直相信市場指標勝過所謂的專家，這也是我35年金融生涯的成功之道，就是聽市場的話。」