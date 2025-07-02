披薩熱賣代表即將出大事？「五角大廈披薩報告」創辦人受訪回應了

華盛頓郵報1日報導，若美國的外國對手想預測美方何時何地發動軍事行動，可能會依靠衛星影像、截獲通訊或AI分析。但一般的網路論壇陰謀論者若想在新聞曝光之前掌握此類內幕，或許只要關注披薩就夠了。

社群媒體帳號「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report，PPR）由一位匿名軟體工程師經營，追蹤美國國防部周邊披薩店的Google數據，通常一天多次在「X」上發文，經常特別標出披薩店的活動高峰，讓超過20萬名粉絲得以推測五角大廈可能發生的狀況。

大多數情況下，PPR的發文似乎不過顯示披薩店經歷一個忙碌或清閒的夜晚，但偶爾也會發布一兩張圖表，暗示五角大廈高層在軍事行動前夕挑燈夜戰，辦公室裡堆滿油膩膩的披薩盒。

例如，PPR在6月12日晚上7時左右指出，五角大廈周圍披薩店生意興隆；一小時後，以色列襲擊了伊朗的核子計畫。6月21日晚上7時13分，PPR指出距離國防部最近的Papa Johns披薩店「生意火爆」，而一家友善異性戀者、擁有許多五角大廈顧客的同志酒吧卻鴉雀無聲。不到一小時後，川普宣布襲擊伊朗的三個核子設施。

HIGH activity is being reported at the closest Papa Johns to the Pentagon.



Freddies Beach Bar is reporting abnormally low activity levels for a Saturday at 7:11pm ET.



Classic indicator for potential overtime at the Pentagon. pic.twitter.com/TyvtozepHP — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) June 21, 2025

前五角大廈官員、大西洋理事會資深研究員普利薩斯（Alex Plitsas）受訪時表示，自2024年8月成立以來，PPR「說到底就是個笑話」。他說：「有些人仍然非常認真地關注這件事，但並不真正了解事情的運作方式。」

PPR在各大社群平台皆有帳號，特別在科技億萬富豪馬斯克的「X」上找到主要受眾，粉絲群遠超出陰謀論愛好者（tinfoil-hat crowd），包括軍方和開源情報界（OSINT）的成員、教授與播客主持人、記者和其他資訊迷，還有榮譽勳章得主，及現任參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將。

一位自稱PPR創辦人的男子回覆華郵記者表示：「我認為快速成長的一大原因，是OSINT社群過去幾周分享我的報告，這真的很酷，似乎還有很多加密幣交易員對我的報告非常感興趣，這一點我真的沒料到。」

創辦人同意在匿名條件下接受訪談，理由是他的身份「會損害披薩報告的精神」。他表示：「我想人們對那種整天坐著盯著谷歌地圖數據的人有著各式各樣的假設。」

該男子似乎以科學家的開放心態，以及喜愛善意玩笑者的角度來經營PPR這個帳號。他沒有軍事背景，甚至不記得自己第一次聽說「披薩指數」是在何時，也和自己的追蹤系統一樣神秘莫測；除了美國東岸之外，他不願透露所在地點與年齡，但有一點很坦率：他明白自己提供的資訊不僅是消息，還包含娛樂成分。

該男子寫道：「如果大多數人關注的原因和我創建這個帳號的原因一樣，我一點也不會感到驚訝。這很蠢，也很搞笑，但你忍不住會覺得，裡面還是有點道理。」