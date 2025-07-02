美國6月汽車銷售降溫 消費者在關稅漲價前買氣退燒

美國汽車業因川普政策帶動的熱銷行情恐怕只是曇花一現。新車零售銷量成長6月預料將降至一年來最低水準，不復消費者春季趕在關稅上路前搶購新車的盛況。

通用汽車（GM）公布第2季交車量成長7.3%，福特（Ford ）第2季銷量則大增14%，主要受惠於實施員工價的促銷方案，但6月成長明顯放緩。豐田汽車（Toyota）4至6月銷量年增7.2%，但6月單月銷量則幾乎持平。

部分車廠已經感受到消費者縮手的壓力。速霸陸（Subaru）6月交車量大減16%；起亞（Kia）銷量下滑3.2%，第2季整體增幅僅5%；日產（Nissan）最近三個月銷量下滑6.5%，本田（Honda）交車量則成長8.4%，但6月增幅僅1.5%。

分析師指出，隨著車價高漲、經濟前景不明、利率居高不下，加上新車和卡車庫存短缺，汽車市場的冷清行情恐將持續。

豐田北美總經理克里斯特（David Christ）說：「我們並沒有看到消費者在6月搶買新車來避開關稅。」

川普政府4月起對進口汽車和卡車加徵25%關稅，進口零組件同樣被課以關稅，不過若車輛在美國組裝，這些零組件的關稅稅率會較低。

不少美國消費者擔心車價上漲，紛紛搶在關稅上路前湧入汽車展售間。3月和4月銷量衝上多年新高，根據J.D. Power統計，美國車市在這兩個月多賣約17.3萬輛新車，反映消費者搶買潮。但到了5月中旬，買氣開始降溫，6月市場依舊疲弱。

洛杉磯地區汽車經銷連鎖業者 Sierra Automotive Group 副總裁霍根（Sean Hogan）認為，即使關稅正式上路，需求仍會撐住，但他也擔心新車價格愈來愈高，讓更多買家從豪華或小眾品牌轉向主流大眾車款。