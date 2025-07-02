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提里斯放棄連任 川普點名媳婦賴拉選北卡參議員

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國總統川普點名二媳婦賴拉．川普接替提里斯角逐北卡羅來納州參議員。 路透
美國總統川普點名二媳婦賴拉．川普接替提里斯角逐北卡羅來納州參議員。 路透

美國總統川普今天點名由二媳婦賴拉．川普（Lara Trump）接替提里斯角逐北卡羅來納州參議員。提里斯日前因與川普就減稅與支出法案發生衝突而放棄尋求連任。

路透社報導，川普搭空軍一號（Air Force One）返回佛羅里達州時告訴記者：「賴拉會是非常棒的人選。」

川普表示賴拉雖然住在佛羅里達州，但是在北卡羅來納州長大。

川普表示：「賴拉是一個很棒的人。我的意思是，她永遠都是我心目中的首選。雖然她現在不住那裡（北卡），但她經常回去。」

北卡羅來納州參議員席位被視為2026年期中選舉少數競爭激烈的選區之一，這場選舉將決定國會兩院的掌控權歸屬。

提里斯（Thom Tillis）是3名投票反對川普「大而美法案」的共和黨參議員之一。這項法案今天以極微弱差距通過，現已回到眾議院等待最後表決。

提里斯對「大而美法案」的反對激怒川普，川普表示他將考慮支持挑戰提里斯的競爭者出馬角逐席位，提里斯隨後宣布不再尋求下個6年任期。

賴拉是川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）的妻子，她是北卡羅來納人，並曾在2024年大選前擔任共和黨全國委員會（Republican National Committee）共同主席。

川普 議員

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